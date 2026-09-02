Ronald Acuña Jr. rompe récord de MLB al llegar a 200 jonrones

Ronald Acuña Jr. sigue haciendo historia en Las Mayores y este miércoles se convirtió en el jugador más rápido en conseguir 200 cuadrangulares y 200 bases robadas.

Acuña Jr. alcanzó la marca de 200 jonrones y 200 bases robadas en su juego 904 en Grandes Ligas, dejando atrás una marca de Alfonso Soriano, quien lo hizo en 929 encuentros en MLB.

Casualmente, Acuña Jr. consigue la marca en el mismo estadio que obtuvo el récord de 40 jonrones y 70 bases robadas en un mismo año cuando ganó el MVP en 2023.

“Sé lo mucho que he trabajado para llegar hasta aquí”, dijo Acuña. “Para mí, es un honor estar en esa lista junto a Alfonso Soriano”.

Además, Acuña Jr. es apenas el segundo jugador en la historia de los Bravos de Atlanta que logra llegar a la marca de 200 jonrones y 200 bases robadas. El venezolano se une a la leyenda e integrante del Salón de la Fama, Hank Aaron.

Ronald Acuña Jr. se une a un exclusivo grupo entre venezolanos

“El Abusador” es el tercer jugador venezolano en la historia de Las Mayores que logra llegar a 200 jonrones y 200 bases robadas.

El jardinero de los Bravos de Atlanta se une a José Altuve y Bobby Abreu como los únicos integrantes de este club entre peloteros venezolanos.

Abreu culminó su carrera con 288 jonrones y 400 bases robadas, mientras que José Altuve sigue activo en Las Mayores con 269 cuadrangulares y 329 bases estafadas.

Ronald Acuña Jr. tiene un promedio de bateo vitalicio de .285, 993 hits, 200 jonrones, 225 bases robadas, 498 carreras impulsadas y 705 carreras anotadas.

En su prodigiosa carrera, Acuña Jr. ha ganado un premio al Jugador Regreso del Año, un premio al Jugador Más Valioso, el premio al Novato del Año, tres premios Bate de Plata y una Serie Mundial.

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