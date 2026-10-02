Se anuncian primeras bajas de Warner Bros. días antes de que se concrete la fusión con Paramount

Se ha informado que finalmente se cerrará la fusión entre Warner Bros. Discovery y Paramount Skydance el próximo 6 de octubre. Ahora, también se ha hecho oficial que ni Michael De Luca ni Pamela Abdy seguirán siendo parte de Warner en esta nueva etapa.

Desde el inicio de las negociaciones para la fusión se habló sobre la salida de David Zaslav, quien ha sido CEO de Warner Bros. Discovery, pero siempre ha existido la incertidumbre sobre el futuro de otros puestos de trabajo en el conglomerado.

Según “Variety”, De Luca y Abdy, quienes han dirigido Warner Bros. Pictures desde el 2022 no continuarán en la empresa tras cuando el Paramount de David Ellison tome el poder del estudio. Sin embargo, no aseguran si saldrán de la empresa justo cuando se cierre la venta o si tomarán un tiempo de transición.

Durante su periodo dirigiendo Warner, ambos productores estuvieron a cargo de películas reconocidas por la Academia como “Sinners” de Ryan Coogler y “One Battle After Another” de Paul Thomas Anderson. También podría agregarse que bajo su dirección se estrenó “Barbie”, el gran éxito en taquilla del 2023, protagonizado por Margot Robbie.

Por ahora, Ellison no ha hecho público ninguno de los cambios que tiene en la estructura de la compañía. Hay que recordar que el empresario y productor tuvo que firmar un acuerdo con 12 fiscales generales de Estados Unidos para poder cerrar la fusión este año y no esperar a un juicio para tratar las acusaciones antimonopolio que estaba programado para marzo del 2027.

Hay que recordar que en el acuerdo se le obliga a Paramount a varias cosas, como no llevarse la sede de ninguno de los conglomerados de Los Ángeles, California; debe estrenar un número mínimo de películas al año; y también deberá crear un fondo de $47.5 millones de dólares para los trabajadores afectados por la fusión.

El acuerdo está firmado por los fiscales generales de California, Arizona, Colorado, Connecticut, Massachusetts, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregón y Washington, y también fue aprobado por la jueza Araceli Martínez-Olguín.

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