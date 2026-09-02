Pierre-Emerick Aubameyang anuncia su retiro de la selección de Gabón

El delantero y capitán de la selección de Gabón, Pierre-Emerick Aubameyang, confirmó este martes su retiro definitivo del combinado nacional tras denunciar haber sido objeto de humillaciones por parte de las autoridades deportivas y gubernamentales de su país luego de la eliminación en la Copa Africana de Naciones (CAN) 2025 celebrada en Marruecos.

El atacante de 37 años tomó la decisión de dar un paso al costado tras la crisis desatada por el desempeño de las ‘Panteras’ en el torneo continental, donde el equipo quedó fuera en la fase de grupos al cosechar tres derrotas consecutivas.

La caída provocó una severa reacción del presidente gabonés, Brice Clotaire Oligui Nguema, quien ordenó la disolución del cuerpo técnico, la suspensión temporal de la selección y la marginación del equipo tanto de Aubameyang como del veterano defensor Bruno Ecuele Manga.

“Me humillaron y mancharon mi imagen cuando había jugado la CAN estando lesionado. Fue la gota que colmó el vaso y prefiero dejarlo aquí”, declaró el exjugador del Barcelona y Marsella en una entrevista televisiva. El máximo goleador histórico del seleccionado gabonés lamentó haber sido señalado como el responsable directo del fracaso deportivo y sostuvo que “los problemas de la selección son mucho más profundos”.

La salida del referente de 37 años deja un complejo escenario para el nuevo seleccionador nacional, Sébastien Migné, quien deberá reorganizar el frente de ataque sin su principal figura de cara a los próximos compromisos de las eliminatorias continentales.

Sigue leyendo:

·Antonio Rüdiger se retira de la selección de Alemania para centrarse en el Real Madrid

·Gianni Infantino también se despidió de Messi: “Tu talento mágico y humildad serán siempre recordados”

·¿Cuánto dinero generó en premios Messi con la selección de Argentina?