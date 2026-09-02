Trump afirma que Delcy Rodríguez quiere elecciones, pero dice que Venezuela no está lista

El presidente Donald Trump aseguró este miércoles que la mandataria interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, quiere celebrar elecciones, aunque consideró que el país todavía no reúne las condiciones para acudir a las urnas y dijo esperar que el proceso pueda realizarse “pronto”.

“Delcy lo quiere, pero todavía no están preparados”, afirmó Trump ante periodistas en la Casa Blanca. El presidente agregó que, aunque considera que Venezuela aún no está lista, espera que las elecciones puedan celebrarse próximamente.

“Todavía no están preparados. Pero pronto. Esperamos poder hacerlo pronto”, aseveró.

Trump también elogió la gestión de Rodríguez, con quien aseguró que Estados Unidos mantiene una buena relación después de la salida de Nicolás Maduro del poder en enero.

“No creo que estén preparados todavía. Los sacamos de una dictadura y nos llevamos muy bien con el Gobierno. Delcy, como saben, está haciendo un trabajo muy, muy bueno. Es muy respetada y nosotros queremos eso (elecciones) y ellos también lo quieren”, sostuvo.

Reporter: What is stopping you from demanding Venezuela set a date for elections?



Trump: I just don’t think they are ready yet.



We took them out of a dictatorship. We want elections. Delcy wants it too, but they are not ready yet. pic.twitter.com/h8jj68maSt — Clash Report (@clashreport) September 2, 2026

Las declaraciones de Trump se producen después del acuerdo alcanzado entre Washington y Caracas para que Estados Unidos tome el control de la explotación de 17 yacimientos petrolíferos venezolanos, un pacto que ha generado críticas de sectores que cuestionan el compromiso de la Administración estadounidense con la democratización del país.

Rodríguez evita fijar una fecha para las presidenciales

Rodríguez tampoco se comprometió a celebrar elecciones presidenciales en 2027 cuando fue consultada en Caracas tras la firma del acuerdo petrolero con Estados Unidos.

La mandataria interina aseguró que trabaja para preparar al país para un proceso electoral, pero dejó la fecha condicionada a las circunstancias que atraviese Venezuela.

“He trabajado sin descanso para que Venezuela esté lista y preparada cuando corresponda ir a su proceso electoral, que lo habrá, no tengas duda de eso”, respondió Rodríguez. “Habrá proceso electoral, pero en las condiciones en que Venezuela esté preparada”.

#ÚLTIMAHORA Delcy Rodríguez: "He trabajado sin descanso para que Venezuela esté lista y preparada cuando corresponda ir a su proceso electoral, que lo habrá, no tengas duda de eso. Habrá proceso electoral, pero en las condiciones en que Venezuela esté preparada"? pic.twitter.com/XGaTie7ZXR — Monitoreamos (@monitoreamos) September 2, 2026

La posición de ambos gobiernos deja abierta la fecha de unos comicios, pese a que Trump sostiene que tanto Washington como Caracas quieren que se celebren.

El petróleo en el foco

El acuerdo anunciado por Trump la semana pasada establece que Estados Unidos tendrá el control de la explotación de 17 campos petroleros en Venezuela, que concentran cerca de una quinta parte de las reservas de crudo del país.

El presidente calificó el pacto de “histórico” y la Administración estadounidense sostiene que la recuperación económica de Venezuela debe preceder a la celebración de elecciones.

Ese planteamiento ha provocado críticas de sectores que consideran que Washington está priorizando el acceso al petróleo venezolano por encima de la democratización del país.

Tras la captura y salida del poder de Maduro en enero, el Gobierno de Trump restableció las relaciones diplomáticas con Caracas y estrechó sus vínculos con la administración de Rodríguez, quien había sido vicepresidenta durante el Gobierno chavista.

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