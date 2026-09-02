Un presupuesto hecho para ayudar a cada familia de Nueva Jersey

Desde la campaña hasta la gobernación, he escuchado la misma preocupación de familias en todo Nueva Jersey: trabajan y trabajan, pero cada vez es más difícil llegar a fin de mes. Para demasiadas familias, el costo de lo esencial como la comida, vivienda, atención médica y energía ya es una lucha, y eso deja fuera de su alcance todo lo demás, como los deportes de sus hijos o los útiles escolares. Lo he escuchado de primera mano en comunidades de todo nuestro estado, y las familias de Nueva Jersey sienten estos desafíos en carne propia.

Nueva Jersey enfrenta una crisis de asequibilidad. Antes de que yo asumiera el cargo, las tarifas eléctricas ya se habían disparado en doble dígito, aumentando los gastos anuales de las familias en cientos de dólares. Los precios de la comida y la gasolina también han subido debido a los aranceles de Donald Trump y a las guerras en el extranjero. Y lo mismo ocurre con el alquiler. Hay familias que trabajan dos o tres empleos y aun así temen abrir el correo por miedo a la próxima factura.

Mientras tanto, la Administración Trump les está complicando aún más las cosas a las familias que ya están luchando. Su “Big Beautiful Bill” les quitará Medicaid a cientos de miles de residentes y sacará a decenas de miles más del programa SNAP. Las familias trabajadoras ven cómo suben sus costos mientras se les reduce el apoyo. Esto no es sostenible.

En Trenton, estoy trazando un rumbo distinto para Nueva Jersey: firmé un presupuesto enfocado en reducir costos y ampliar oportunidades. He logrado el mayor alivio de impuestos a la propiedad en la historia del estado: más de $4.1 mil millones a través de ANCHOR para propietarios e inquilinos, el Senior Freeze, y un programa Stay NJ rediseñado y dirigido a adultos mayores de clase media, para que nuestros padres y abuelos puedan quedarse en los hogares que construyeron. También aumenté la ayuda para el pago inicial de una casa para que compradores de primera generación puedan comprar y, por fin, construir riqueza generacional para sus hijos.

He invertido $100 millones adicionales en SNAP y Medicaid, defendiendo estos programas de los ataques de Washington. Y trabajé junto con la legislatura para ampliar el apoyo a negocios propiedad de minorías, mujeres y veteranos, porque cuando esos negocios prosperan, sus comunidades prosperan.

Gobernadora Mikie Sherrill. Crédito: NJ Governor Office

No nos hemos olvidado de nuestros niños. Trabajé con la legislatura para ampliar el Crédito Tributario por Hijos en un 25%, otorgando alivio fiscal directo a 217,000 hogares para ayudarles a costear desde comestibles hasta cuidado infantil. Al mismo tiempo, aumenté el financiamiento para el cuidado infantil, la atención médica y las comidas escolares. Gracias a este presupuesto, 21,000 niños más recibirán comidas en sus escuelas. Y cientos de miles de niños podrán ir al médico gracias a NJ FamilyCare.

Lo que he escuchado de la comunidad hispana en todo Nueva Jersey es muy sencillo: no están pidiendo favores. Solo piden la oportunidad de poder trabajar, cumplir con las reglas y construir una vida digna para sus familias. El mismo sueño americano que se nos promete a todos, sin importar de dónde venimos.

Ese sueño se refleja en las pequeñas cosas: tener un poco de dinero disponible después de pagar todas las cuentas para poder salir a cenar en familia. Una abuela que pueda quedarse en la casa que pasó toda una vida pagando. Un niño que reciba ayuda a tiempo, antes de que un día difícil se convierta en un año difícil.

Este presupuesto no solo promete ese sueño. Ayuda a hacerlo realidad.

Seguiré luchando para que las familias trabajadoras tengan un lugar en la mesa, nuestros adultos mayores reciban el alivio que se han ganado y nuestros niños tengan un futuro lleno de oportunidades. Porque cada familia hispana que ayudó a construir este estado con sus propias manos merece prosperar y ser parte de nuestro sueño americano.

Mikie Sherrill es la gobernadora de Nueva Jersey.