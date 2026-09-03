Al menos tres muertos y seis heridos tras tiroteo en Minneapolis

Un tiroteo en un complejo residencial del centro de Minneapolis dejó al menos tres personas muertas y seis heridas, y provocó que la policía acuda al lugar tras recibir las primeras alertas de detonaciones y desplegar un operativo de emergencia en la zona.

El Departamento de Policía de Minneapolis recibió el reporte inicial del suceso poco después de las 4:30 p.m. a las 5:30 p.m, cuando las autoridades confirmaron una intervención activa en una estructura de departamentos situada en el 15 E Grant St., cerca del Centro de Convenciones y del barrio Loring Park.

En el desplazamiento de las unidades policiales, la central telefónica del 911 registró llamadas adicionales sobre nuevos disparos. Al ingresar al inmueble, los efectivos localizaron a varias personas lesionadas y avanzaron hacia los pisos superiores orientados por el sonido de las detonaciones. Según NBC News, los agentes encontraron una densa neblina que reducía la visibilidad en el área, informó EFE.

Víctimas registradas y condición de los heridos

Entre los fallecidos se cuenta al presunto autor de las detonaciones. Respecto a este hecho, el sargento policial Garrett Parten señaló que “por el momento no se conocen las causas de su fallecimiento”.

El enfrentamiento dejó tres agentes lesionados: uno fue ingresado a quirófano, un segundo presentó un impacto en la pierna y el tercero fue atendido por una lesión que no pone en riesgo su vida. Paralelamente, cuatro civiles heridos de bala fueron trasladados a centros asistenciales, donde uno falleció posteriormente. Otra víctima civil murió en el lugar de los hechos.

Respuesta de las autoridades estatales y federales

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, declaró públicamente que “agradecemos a las fuerzas del orden que trabajan activamente para garantizar la seguridad de nuestros vecinos en el centro de Minneapolis esta tarde. Minnesota está orando por nuestros socorristas”.

Mientras tanto, el director del FBI, Kash Patel, confirmó la adhesión de la agencia para brindar asistencia. A las labores se sumó personal de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) de St. Paul.

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