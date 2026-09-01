Juez ordena alimentar a la fuerza a afgano acusado de matar a miembro de la Guardia Nacional en Washington

Un juez federal ordenó que Rahmanullah Lakanwal, acusado de matar a una integrante de la Guardia Nacional y herir de gravedad a otro militar en Washington D.C., sea alimentado a la fuerza y reciba tratamiento médico luego de permanecer meses bajo custodia negándose a ingerir alimentos y, en ocasiones, líquidos.

La medida fue dictada el sábado por el juez de distrito estadounidense Amit Mehta, quien determinó que Lakanwal deberá recibir alimentación forzada para preservar su vida o evitar un deterioro de su estado de salud que pudiera llevarlo a la muerte si no recibe atención médica.

La orden establece que el tratamiento deberá mantenerse hasta que el acusado logre consumir por vía oral una cantidad adecuada de alimentos y líquidos, acepte la atención médica necesaria y deje de existir un riesgo para su vida.

CBS News informó que el Departamento de Justicia había señalado en documentos presentados ante el tribunal que Lakanwal fue trasladado de emergencia a un hospital de Washington el 9 de julio para recibir atención médica destinada a preservar su vida. El acusado se había negado a comer desde junio, mientras permanece a la espera del juicio.

La orden de Mehta estará vigente hasta el 28 de octubre.

Lakanwal, ciudadano afgano que ingresó a Estados Unidos en 2021 bajo un permiso humanitario, está acusado de matar a la soldado Sarah Beckstrom, del Ejército, y de herir gravemente al sargento Andrew Wolfe, de la Fuerza Aérea, durante un ataque a tiros ocurrido en noviembre pasado a pocas cuadras de la Casa Blanca.

Las autoridades también lo acusaron de intentar matar a otros dos militares que intervinieron para reducirlo en el lugar del ataque.

Beckstrom y Wolfe formaban parte de la Guardia Nacional de Virginia Occidental y habían sido desplegados en Washington como parte de una operación destinada a combatir el crimen.

Hasta ahora no se han esclarecido las razones por las que Lakanwal se niega a ingerir alimentos y a recibir tratamiento médico.

El acusado enfrenta más de una docena de cargos federales relacionados con el ataque, entre ellos asesinato de una persona que prestaba asistencia a un agente de la ley federal y uso de un arma de fuego durante un delito violento que provocó una muerte. Ambos cargos pueden conllevar la pena de muerte.

Además, enfrenta acusaciones federales por intento de asesinato y posesión ilegal de armas de fuego, así como cargos bajo la legislación del Distrito de Columbia por asesinato en primer grado, agresión y delitos relacionados con armas.

Lakanwal se ha declarado no culpable de todos los cargos. El Departamento de Justicia ha indicado que analiza la posibilidad de solicitar la pena de muerte en su contra.

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