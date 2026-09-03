Murió a los 40 años por aparente suicidio Alphonso Smith Jr., exjugador de la NFL

El fútbol americano y el gremio de la NFL están de luto. El exjugador Alphonso Smith Jr. murió el pasado miércoles en Florida por aparente suicidio, de acuerdo con un reporte de la cadena TMZ Sports.

Antes de morir, Smith Jr. publicó un mensaje en su perfil de Facebook en el que dejaba ver un profundo deterioro emocional y se despedía de sus seres queridos, admitiendo que llevaba tiempo luchando contra “demonios” que no había podido controlar.

“¡No lloren por mí! ¡Intenté todo lo que estuvo en mi poder para luchar contra los demonios detrás de aquellos que alguien puso en MÍ! ¡Yo no quería ser así! Sé que he decepcionado a mucha gente”, escribió.

¡Este es un demonio en mí! ¡Pero no solo en mí! ¡Es en todos! ¡He lastimado a tantos! ¡Necesitaba ayuda y no la recibí!”, expresó.

Another former NFL player lost too young.



Alphonso Smith Jr.



This was reportedly his last post before harming himself.



Sounds like he had some serious issues.



Hopefully his brain can be studied for CTE.



I’m not ‘blaming’ his issues on CTE, moreso curious if he had it like? pic.twitter.com/SssItiU128 — Jesse Morse, M.D. (@DrJesseMorse) September 3, 2026

En el escrito, el exjugador de Detroit Lions y Denver Broncos se disculpó en varias ocasiones y se llamó a sí mismo “cobarde”. También hizo referencia a un abuso que sufrió por parte de una mujer mayor cuando era niño. Alphonso terminó el mensaje escribiendo: “lo siento. Esto es todo”.

Alphonso Smith Jr. se desempeñó como esquinero. Comenzó su formación en Wake Forest University, donde jugó entre 2004 y 2008. En la NCAA se convirtió en una figura destacada.

Su talento, acompañado de agresividad y la capacidad para generar pérdidas de balón, lo llevaron al Draft de la NFL en 2009. Ahí fue seleccionado por los Denver Broncos en la segunda ronda.

Sin embargo, su paso por Denver fue breve y, en apenas un año, el equipo lo canjeó a los Detroit Lions, donde encontró mayor estabilidad y pudo hacer la parte final de su corta carrera.

Con los Lions jugó tres temporadas (2010–2012) y disputó 42 partidos en total. Registró 88 tacleadas, ocho intercepciones.

Tras la campaña de 2012, Smith Jr. dejó la NFL y no volvió a jugar profesionalmente. En 2022, Wake Forest lo incorporó a su Salón de la Fama Atlética, reconocimiento reservado para los jugadores más influyentes en la historia de la institución.

La muerte de Smith Jr. ocurre en un contexto donde la NFL está tomando cartas en el asunto con respecto a la salud mental de sus jugadores y exfiguras.

A comienzos de este mes, la NFL y el sindicato de jugadores lanzaron una nueva red de salud conductual, un sistema nacional diseñado para ofrecer atención mental simplificada, personalizada y completamente confidencial a jugadores activos, retirados y sus familias, sin cargos ni límites de visitas.



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