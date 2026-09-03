Juez bloquea último intento de Trump de limitar la ciudadanía por nacimiento

Una jueza federal de Maryland suspendió la aplicación de la medida ejecutiva dictada por el presidente Donald Trump contra el denominado “turismo de maternidad”, un fallo que se fundamenta en la sentencia emitida previamente por la Corte Suprema en defensa de este derecho constitucional.

La decisión fue tomada por la jueza Deborah Boardman mediante un documento de 35 páginas. La medida del Ejecutivo buscaba suspender la concesión automática de la nacionalidad a los hijos de mujeres que ingresan a territorio estadounidense con el propósito de dar a luz.

La orden presidencial incluía además restricciones para hijos de diplomáticos extranjeros, personas catalogadas como terroristas internacionales y nacidos en territorios no incorporados, informó EFE.

Con esta resolución, Boardman impidió al gobierno federal aplicar las restricciones a niños nacidos de uno o ambos padres en situación irregular a partir del 19 de febrero de 2025.

Según lo expuesto por la jueza Boardman en el texto de la sentencia, la medida presidencial “es casi con toda certeza inconstitucional” debido a que la máxima corte “ya decidió que los niños” son “ciudadanos al nacer”. Asimismo, la magistrada enfatizó en su resolución que esa es “la ley” y que “el presidente debe seguirla”.

Antecedentes e impugnaciones legales

El caso llegó a las instancias judiciales tras las demandas presentadas por activistas y organizaciones civiles en Maryland, entre las que se encuentran CASA y Asylum Seeker Advocacy Project. Las entidades demandantes sostuvieron que un decreto del Poder Ejecutivo carece de validez legal para modificar la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.

Esta resolución responde al pronunciamiento previo del Tribunal Supremo emitido el 29 de junio de 2026, cuando el alto tribunal desestimó un intento anterior de la administración de vetar la ciudadanía a hijos de inmigrantes indocumentados, ratificando la vigencia de la garantía constitucional.

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