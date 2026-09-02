EE.UU. celebra acuerdos petroleros con Venezuela y espera que aumente 50% la producción de crudo

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, insistió este miércoles que la producción de crudo en Venezuela aumentará un 50% de aquí a 2027, a raíz de los nuevos acuerdos que se están firmando con petroleras estadounidenses.

“Yo dije desde el principio, cuando el presidente (Donald) Trump aprobó estas medidas, que en un plazo de doce a 18 meses la producción venezolana aumentaría un 50%. Me reafirmo en esa predicción”, explicó Wright en una entrevista concedida a la cadena CNBC en Caracas.

“Hoy la cifra (de producción diaria) supera los 1.2 millones de barriles al día. Creemos que para la primera mitad del próximo año superaremos ampliamente el millón y medio de barriles diarios, y que la producción venezolana superará los dos millones de barriles al día para finales de esta década”, subrayó Wright.

Sin embargo, muchos expertos se mantienen escépticos ante semejantes predicciones ya que consideran muy difícil lograr esos volúmenes debido al deterioro de las infraestructuras, a la necesidades de inyectar importantes volúmenes de capital o la incertidumbre política en Venezuela.

Detalles de la presencia de Wright en Caracas

El secretario de Energía viajó a la capital venezolana para, entre otras cosas, impulsar un acuerdo para que la estadounidense Chevron explote dos grandes yacimientos en la Faja del Orinoco.

Su visita llega además pocos días después de que la Casa Blanca anunciara un acuerdo por el cual una empresa de capital mixto con participación de la empresa North American Blue Energy Partners (NABEP) y el Gobierno de Estados Unidos tendrá acceso a explotar el 20 % de la reservas probadas venezolanas durante al menos 25 años.

“Existe la percepción de que Estados Unidos se está excediendo al intervenir y apropiarse de bienes venezolanos, en violación de la Constitución de Venezuela. Pero eso no es así en absoluto. Se trata de un acuerdo entre el Gobierno de Estados Unidos y una empresa venezolana para ayudar a desarrollar los recursos”, argumentó Wright frente a las críticas que ha desatado ese acuerdo.

Algunas voces denuncian además que, con este acuerdo, Washington está anteponiendo los intereses económicos frente al proceso democratizador en Venezuela, donde ha quedado al frente del Gobierno la chavista Delcy Rodríguez tras la captura del expresidente Nicolás Maduro a manos de Estados Unidos en enero.

Defensa del polémico empresario encargado de NABEP

Wright también defendió a la persona que encabeza NABEP, el empresario Alejandro Betancourt, investigado en España, Suiza y Estados Unidos por presuntos blanqueo de capitales y fraude fiscal en operaciones relacionadas con la petrolera estatal venezolana PDVSA, aunque no ha sido imputado de ningún delito.

“Alejandro tuvo ciertos conflictos con el régimen anterior en Venezuela, lo que hizo que apareciera en las noticias y todo eso, pero ha demostrado ser un operador muy competente en el país. Además, esta estructura contará, por supuesto, con la supervisión de Estados Unidos y con la garantía de que se harán cumplir las leyes y los contratos estadounidenses”, apuntó.

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