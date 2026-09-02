Trump propone renombrar el estrecho de Ormuz como “estrecho de Trump”

El presidente Donald Trump propuso cambiar el nombre del estrecho de Ormuz por “estrecho de Trump”, una iniciativa que planteó mientras Estados Unidos mantiene el control de gran parte de la estratégica ruta marítima en medio de su guerra con Irán.

“Ahora que está bajo el control de Estados Unidos, ¿deberíamos cambiar el nombre del estrecho de Ormuz a ESTRECHO DE TRUMP?”, escribió el mandatario el miércoles en Truth Social.

Trump acompañó la propuesta con una referencia a Estados Unidos y aseguró que, con el nuevo nombre, el estrecho sería “más candente que nunca”.

La propuesta se suma a otra idea planteada previamente por el presidente: declarar el estrecho como territorio estadounidense. Trump dijo el mes pasado que anunciaría próximamente esa decisión, aunque hasta ahora no ha explicado cómo pretende llevarla a cabo.

El estrecho de Ormuz no pertenece exclusivamente a Estados Unidos. La vía marítima internacional atraviesa aguas vinculadas a Irán y Omán y constituye una de las principales rutas para el transporte mundial de energía.

Por ese corredor circula aproximadamente el 20% del petróleo y el gas del mundo, por lo que cualquier alteración de su tráfico tiene repercusiones sobre los mercados energéticos internacionales.

Estrecho bajo presión

El conflicto entre Estados Unidos e Irán ha reducido el tránsito por la zona y provocado un fuerte aumento de los precios de la energía a nivel mundial. Washington mantiene además un bloqueo naval sobre la ruta.

La guerra ya supera los seis meses y todavía no existe un acuerdo para detener los combates ni para resolver la disputa relacionada con el programa nuclear iraní.

Estados Unidos lanzó el martes una nueva oleada de ataques contra Teherán. Trump, sin embargo, ha dicho que no busca presionar a Irán para que vuelva a las negociaciones.

El presidente afirmó que prefiere mantener la situación actual, con Estados Unidos ejerciendo un control casi total sobre el estrecho y con la economía iraní fuertemente debilitada.

“Me da igual que firmen un acuerdo que para ellos no vale nada”, escribió Trump el martes.

Del Golfo de México al lago Ontario

La propuesta sobre el estrecho de Ormuz se suma a otros cambios de denominación promovidos por Trump desde que regresó a la Casa Blanca.

En 2025, el presidente ordenó cambiar en el uso federal estadounidense el nombre del Golfo de México por “Golfo de América”. La medida generó una disputa sobre el uso del nombre fuera de Estados Unidos y llevó a distintas plataformas y organismos a adoptar criterios diferentes según el país.

Más recientemente, Trump impulsó el cambio del lago Ontario a “lago América” para el uso federal estadounidense. La iniciativa también provocó rechazo en Canadá, donde el primer ministro Mark Carney defendió que el cuerpo de agua debe seguir llamándose lago Ontario.

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