Criar un hijo en EE.UU. cuesta ya $320,000 y la guardería consume hasta 20% del ingreso familiar

Criar a un hijo en Estados Unidos cuesta hoy más de $320,000 desde su nacimiento y hasta los 17 años, sin incluir los gastos universitarios, según estimaciones de Northwestern Mutual basadas en cifras del Departamento de Agricultura (USDA).

Esta cifra representa casi $90,000 más de lo que costaba hace una década ($233,610) y confirma la creciente presión que enfrentan millones de familias para cubrir vivienda, alimentación, salud y cuidado infantil.

Sin embargo, entre todos esos gastos, la guardería se ha convertido en uno de los más difíciles de afrontar, ya que absorbe hasta el 20% del ingreso familiar anual, muy por encima del umbral que el gobierno federal considera asequible, que es de 7%, según el Informe 2026 del Costo del Cuidado de Care.com.

El desglose que los números esconden

Los $320,000 estimados reflejan también un incremento significativo en cada categoría, según MoneyLion y Northwestern Mutual:

Vivienda: pasó de $67,747 a $92,800

pasó de $67,747 a Alimentación: aumentó de $42,050 a $57,600

aumentó de $42,050 a Transporte: se incrementó de $35,042 a $48,000

se incrementó de $35,042 a Atención médica: se elevó de $21,025 a $28,800

se elevó de $21,025 a Cuidado infantil y educación: subió de $37,378 a $51,200

El precio de la gasolina también ilustra la diferencia: en 2015 costaba $2.43 el galón a finales de febrero y para mayo de 2026 llegó a $4.39, según la Administración de Información de Energía (EIA). Llevar a un hijo a la guardería, al médico o a que haga otras actividades ya tiene un precio diferente.

La guardería: el rubro que rompe el presupuesto

El costo semanal promedio de una niñera es de $870 (unos $45,240 anuales), y el de una guardería ronda los $332 semanales ($17,264 al año), según Care.com. Uno de cada cinco hogares gasta más de $30,000 al año solo en este concepto.

“Los padres no luchan porque estén haciendo algo mal. El sistema les está pidiendo demasiado”, señaló Sean Lacey, director general de cuidado infantil de Care.com. “Cuando el cuidado consume una parte tan grande del ingreso, moldea directamente las decisiones de carrera y la estabilidad financiera a largo plazo”.

Para las familias hispanas, el problema se agrava. Según el Hispanic Research Center, quienes pagan de su bolsillo enfrentan costos proporcionalmente más altos. Y las que viven en zonas con pocos centros de cuidado, conocidos como ‘desiertos de cuidado infantil’ por el Centro para el Progreso Americano, deben pagar más o depender exclusivamente de familiares. Las pérdidas económicas por este déficit alcanzan $172,000 millones anuales en productividad laboral, según datos de 2026.

Tres medidas concretas para reducir el gasto

No existe una solución que elimine el costo, pero sí decisiones que lo reducen de forma significativa:

Reclama el Crédito Tributario por Cuidado de Hijos. Permite deducir entre $1,500 y $3,000 según el número de hijos. Información en español en irs.gov/es.

Permite deducir entre $1,500 y $3,000 según el número de hijos. Información en español en irs.gov/es. Investiga Head Start. Programa federal gratuito de cuidado y educación preescolar para familias de bajos ingresos con hijos de 0 a 5 años. El programa cuenta con más de 17,000 centros en todo el país y atiende a más de 770,000 niños al año.

Programa federal gratuito de cuidado y educación preescolar para familias de bajos ingresos con hijos de 0 a 5 años. El programa cuenta con más de 17,000 centros en todo el país y atiende a más de 770,000 niños al año. Pregunta a tu empleador. El 93% de los padres encuestados por Care.com apoya que las empresas ofrezcan beneficios de cuidado subsidiados. Cada vez más lo hacen; si tu empresa los tiene, pueden representar miles de dólares de ahorro al año.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el costo de criar hijos en EE.UU.

¿Cuánto cuesta criar un hijo en EE.UU. en 2026?

Aproximadamente $320,000 desde el nacimiento hasta los 17 años para una familia de clase media, sin contar la universidad. En ciudades como Nueva York, la cifra puede ser mayor.

¿Cuánto gasta una familia en guardería al año?

En promedio, entre $17,264 (guardería) y $45,240 (niñera) anuales. Las familias destinan el 20% de su ingreso solo a este concepto, casi el triple del umbral federal de asequibilidad.

¿Existen ayudas del gobierno para familias hispanas con hijos pequeños?

Sí. El programa Head Start ofrece cuidado preescolar gratuito para familias de bajos ingresos. El Crédito Tributario por Cuidado de Hijos otorga hasta $2,100 de beneficio fiscal. Varios estados tienen además subsidios adicionales.

¿Qué categoría de gasto genera más tensión mensual?

El cuidado infantil, porque se paga de forma continua desde el nacimiento. La vivienda es el mayor gasto acumulado ($92,800), pero el cuidado infantil es el que desequilibra el presupuesto familiar.

Conclusión

Los $320,000 que cuesta criar un hijo en EE.UU. describen cómo persiste una presión sobre las familias que el sistema actual no ha logrado aliviar.

Si los precios de la renta, la gasolina y la guardería siguen subiendo al ritmo actual, por encima de los salarios, el costo total de criar a un hijo podría superar los $400,000 antes de 2030. Conocer los números es el primer paso para planear con realismo, no con ilusiones, y tomar decisiones para remediarlo.

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