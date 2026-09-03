Moneda Trump de $1 se agota y su precio en reventa supera los $500

Algunas monedas conmemorativas por el 250 aniversario de la Independencia de Estados Unidos con el rostro de Donald Trump y un valor nominal de $1 dólar se dispararon a más de $500 dólares en reventa, tras agotarse en cuestión de horas en la tienda de la Casa de la Moneda de Estados Unidos.

Este miércoles 2 de septiembre de 2026, la U.S. Mint puso a la venta la edición conmemorativa con el rostro del presidente Donald Trump y, para las 3:00 p.m., el inventario inicial ya no estaba disponible.

El aumento de precio no aplica a todas las piezas. La diferencia puede estar en una marca especial del 4 de julio que aparece en una parte limitada de la emisión, por lo que pagar cientos de dólares sin verificar ese detalle puede convertir un recuerdo histórico en una compra de alto riesgo.

Antes de acudir a eBay u otra plataforma de reventa, el consumidor puede revisar si la U.S. Mint acuñará una nueva edición, aunque sí adelantó que trabaja en producción adicional, una señal de que la escasez inicial no garantiza que las monedas comunes conserven precios elevados.

La moneda costaba hasta $2.44 por unidad

La U.S. Mint ofreció la moneda Trump en dos presentaciones. El rollo de 25 piezas costaba $61 dólares y la bolsa de 100 monedas se vendía por $154.50 dólares. En la práctica, el comprador pagaba $2.44 por unidad en el rollo o $1.55 en la bolsa, pese a que cada moneda tiene valor legal de $1.

La pieza no se vendió de forma individual en la tienda oficial. Ese modelo de venta ayudó a impulsar una compra acelerada: quien quería una moneda debía adquirir al menos 25.

La Casa de la Moneda informó que las piezas tienen acabado de circulación, aunque nunca fueron entregadas a bancos como moneda puesta en circulación. Es decir, pueden usarse legalmente como dinero, pero su valor puede ser mucho más alto como artículo coleccionable.

La marca que puede elevar la reventa

La emisión inicial incluyó 8.75 millones de monedas, según información sobre los límites y formatos de venta de la U.S. Mint. De ese total, 250,000 fueron acuñadas el 4 de julio y llevan una marca especial (privy mark) relacionada con esa fecha.

Las monedas estándar comenzaron a aparecer en eBay por alrededor de $5 dólares cada una. En contraste, ofertas de preventa para las piezas con marca del 4 de julio superaban los $500 dólares, de acuerdo con el sitio especializado Reselling Calendar.

No obstante, los precios de lista pueden cambiar rápido cuando se conoce cuántas piezas especiales llegan realmente al mercado y cuando los compradores reciben sus pedidos.

Ese es el detalle importante: una moneda común no se convierte automáticamente en una pieza rara solo porque el inventario oficial se agotó.

Crédito: Imagen generada con IA | Cortesía

La moneda Trump se agotó en unas pocas horas

La venta comenzó al mediodía del 2 de septiembre. Algunos visitantes de la página de la U.S. Mint fueron enviados a una sala de espera virtual con una demora estimada de una hora, según CNN.

Hacia las 3:00 p.m., el sitio mostraba que el rollo de 25 monedas podía ordenarse, pero no estaba disponible de inmediato. La bolsa de 100 unidades aparecía como no disponible, reportó The Washington Examiner.

La Mint mantuvo un límite de dos compras por hogar hasta las 2:00 p.m. de este jueves 3 de septiembre. Aun con esa restricción, la demanda inicial superó el inventario disponible.

“Se está haciendo inventario adicional”, indicó el sitio oficial de la U.S. Mint, según The Washington Examiner. La frase significa que se fabricará inventario adicional, aunque no se informó una fecha concreta de reabastecimiento.

¿De qué está fabricada la moneda Trump?

La apariencia de la moneda puede confundir a algunos compradores. No contiene oro ni metales preciosos: está compuesta por 88.5% de cobre, 6% de zinc, 3.5% de manganeso y 2% de níquel, según la información de la U.S. Mint.

Sin embargo, su valor de colección está ligado a la conmemoración de los 250 años de la fundación de Estados Unidos, a la imagen de Trump y a la disponibilidad limitada de ciertas piezas, no al material con que fue fabricada.

El anverso muestra el retrato de Trump junto con las inscripciones “LIBERTY”, “IN GOD WE TRUST” y “1776 ~ 2026”. El reverso muestra el sello presidencial y el número 250 como referencia al aniversario nacional.

La U.S. Mint presentó la emisión como una pieza creada para “celebrar este histórico hito nacional” y que combina la moneda cotidiana con “un diseño de aniversario único en una generación”, según The Washington Examiner.

Qué revisar antes de pagar de más

La demanda inicial puede impulsar compras impulsivas, sobre todo cuando la moneda aparece en redes sociales como una oportunidad de ganancia rápida. Pero el precio de reventa no está garantizado y puede bajar cuando se ponga en venta un nuevo inventario. Estos elementos sí hacen valiosa una moneda Trump:

Buscar la marca especial del 4 de julio antes de aceptar que una pieza vale cientos de dólares

antes de aceptar que una pieza vale cientos de dólares Comparar ventas completadas , no solo anuncios activos, para conocer cuánto se está pagando realmente

, no solo anuncios activos, para conocer cuánto se está pagando realmente Revisar la tienda oficial de la U.S. Mint antes de recurrir a revendedores

antes de recurrir a revendedores Evitar pagos fuera de plataformas con protección al comprador

Recordar que una moneda común conserva valor legal de $1, aunque haya sido comprada en un paquete más caro

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el valor de colección de la moneda Trump

¿Cuánto cuesta la moneda de Trump en la U.S. Mint?

La presentación oficial fue un rollo de 25 monedas por $61 dólares o una bolsa de 100 por $154.50 dólares. No se ofreció una venta individual en la tienda oficial.

¿Por qué algunas se ofrecen por más de $500 dólares?

Las ofertas más altas están vinculadas con las piezas que llevan una marca especial del 4 de julio. Solo 250,000 de los 8.75 millones de monedas iniciales tienen esa característica.

¿La moneda de Trump es de oro?

No. Aunque luce dorada, está elaborada principalmente con cobre, en aleación con zinc, manganeso y níquel. No contiene oro ni otro metal precioso.

¿Habrá más monedas disponibles?

La U.S. Mint indicó que está fabricando inventario adicional. Sin embargo, no informó cuándo volverán a estar disponibles los rollos o las bolsas.

Conclusión

La moneda Trump es una muestra de cómo un objeto con valor nominal de $1 puede disparar su precio cuando coinciden una fecha histórica, una figura política de alto reconocimiento y una oferta limitada.

Pero el mayor riesgo recae en quien compra en la reventa sin distinguir una pieza común de una moneda con la marca especial: si aumenta la oferta, los precios más altos podrían perder fuerza antes de que el comprador recupere su dinero.

Sigue leyendo:

– Departamento de Estado de EE.UU. comenzará a expedir pasaportes con imagen de Trump desde el 8 de agosto

– DOT insiste en cambiar nombre en remodelación mil millonaria de Penn Station de Nueva York: sugieren “Trump”

– Trump y su culto a su imagen: de billetes y monedas a pasaportes e instituciones