Mamdani establece un Día de Conmemoración y Servicio en NYC por el 11-S

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, firmó este viernes 2 órdenes ejecutivas destinadas a conmemorar a las víctimas del 11–S y, al mismo tiempo, reforzar la capacidad del gobierno municipal para responder ante futuras emergencias, a pocos días del 25 aniversario de los atentados terroristas de 2001.

Las medidas combinan memoria y preparación. Una establece por primera vez en la ciudad un Día de Conmemoración y Servicio cada 11 de septiembre, mientras que la segunda actualiza los protocolos de continuidad de operaciones del gobierno local para garantizar que los servicios esenciales no se detengan durante una crisis.

“Es un honor establecer el primer Día de Conmemoración y Servicio de la ciudad. Sirve para recordar a quienes perdimos ese día, así como a los socorristas, las familias y los trabajadores municipales cuyas vidas cambiaron por completo después de aquel día”, dijo Mamdani. El alcalde añadió que recordar el 11-S implica también una responsabilidad: fortalecer a la ciudad y asegurarse de que su gobierno esté preparado para responder ante cualquier emergencia.

Un nuevo día para recordar y servir

La primera orden ejecutiva convierte oficialmente el 11 de septiembre en el Día de Conmemoración y Servicio de Nueva York. La iniciativa contempla un momento de silencio para recordar tanto a las personas que murieron durante los ataques como a quienes posteriormente enfermaron o fallecieron como consecuencia de las secuelas de aquel día.

Las agencias municipales podrán organizar ceremonias, actividades educativas y programas dedicados a las víctimas, sus familias, los socorristas y los trabajadores públicos que estuvieron involucrados en las labores inmediatas y también a quienes siguieron colaborando en la llamada “Zona Cero” en los meses posteriores a los atentados.

La Oficina del Alcalde también colaborará con NYC Service para ampliar las oportunidades de voluntariado durante esa jornada y promover la participación de las distintas agencias de la ciudad.

Según la Alcaldía, tanto el gobierno estatal como el federal ya cuentan con jornadas de conmemoración similares, pero esta es la primera vez que un alcalde de Nueva York establece una iniciativa de este tipo a nivel municipal.

El alcalde Mamdani firmó este viernes 2 órdenes ejecutivas que establecen el nuevo día de conmemoración y actualizan los planes de continuidad del gobierno de la ciudad ante futuras emergencias. (Foto: Yuki Iwamura/AP)

NYC actualizará sus planes de emergencia

La segunda orden ejecutiva apunta hacia otro aspecto de la experiencia del 11 de septiembre: la necesidad de que una ciudad pueda mantener funcionando su gobierno incluso cuando enfrenta una catástrofe.

La medida actualiza los planes de continuidad de operaciones de NYC, que no habían sido renovados desde 2007. El objetivo es que los servicios esenciales continúen disponibles para los residentes en caso de una emergencia que afecte a cualquiera de los cinco condados.

Como parte de la iniciativa, surge el Equipo de Continuidad y Garantía de Operaciones (CMAT), presentado como el primero de su tipo en la ciudad. El grupo estará encabezado por la Vicealcaldía de Operaciones y reunirá a representantes de Manejo de Emergencias de la Ciudad de Nueva York (NYCEM), la Oficina de Tecnología e Innovación (OTI), el Departamento de Servicios Administrativos de la Ciudad (DCAS) y la Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB).

El equipo tendrá reuniones periódicas para evaluar la preparación municipal, detectar posibles vulnerabilidades y coordinar los planes de emergencia entre las agencias.

Ambas órdenes llegan justo en el momento en el que NYC se prepara para recordar una fecha que permanece profundamente arraigada en la memoria de la ciudad. Pero la estrategia de Mamdani busca que el aniversario no se limite únicamente a ceremonias o discursos.

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