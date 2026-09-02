FDNY sumará 36 nombres al memorial del 11-S

Casi 25 años después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, el Departamento de Bomberos de la Ciudad de Nueva York (FDNY) volverá a sumar nombres a su memoria. Este miércoles, 36 miembros del FDNY serán incorporados al World Trade Center Memorial Wall durante una ceremonia en la sede del organismo, en Brooklyn.

De acuerdo con CBS News, los homenajeados no murieron el día de los ataques. Sus vidas se prolongaron durante años después de aquella mañana, pero finalmente fallecieron a causa de enfermedades relacionadas con su trabajo en las labores de rescate y recuperación posteriores al derrumbe de las Torres Gemelas.

Sus nombres pasarán ahora a formar parte de un memorial que, con cada nueva ceremonia, recuerda que las consecuencias del 11-S no terminaron cuando las llamas se apagaron ni cuando los escombros fueron retirados de la ahora llamada “Zona Cero”.

36 nombres que se suman a la memoria del FDNY

La ceremonia de este miércoles tendrá un significado particularmente solemne para el FDNY. Serán 36 nuevos nombres los que quedarán inscritos en el memorial para reconocer a integrantes del departamento que perdieron la vida después de sufrir enfermedades atribuidas a su exposición durante las operaciones realizadas tras los atentados.

El homenaje llega cuando Nueva York se acerca al 25 aniversario del 11-S, una fecha que volverá a colocar en primer plano los recuerdos de quienes murieron aquel día y de quienes participaron en la gigantesca operación de rescate que siguió.

El 11 de septiembre dejó 343 bomberos del FDNY muertos de manera inmediata. Desde entonces, sin embargo, más de 600 miembros del departamento han fallecido por enfermedades relacionadas con su trabajo durante las tareas de emergencia y recuperación en el World Trade Center.

Una despedida casi un cuarto de siglo después

La incorporación de estos nombres ocurre en un momento en que la edad promedio de los integrantes del FDNY inscritos en el World Trade Center Health Program ronda los 64 años. Casi 9 de cada 10 ya están retirados.

Muchos de ellos han pasado décadas bajo vigilancia médica por las consecuencias de su exposición en el área del desastre. El seguimiento no se limita a quienes presentaron problemas de salud inmediatamente después del 11-S. Algunas enfermedades pueden manifestarse muchos años más tarde.

El cáncer continúa siendo una de las principales preocupaciones. De acuerdo con un informe reciente, 461 miembros del FDNY recibieron un nuevo diagnóstico de cáncer durante el último año. En total, más de 4,200 integrantes del departamento han padecido al menos un cáncer.

Los médicos también mantienen bajo observación otras afecciones que podrían estar relacionadas con la exposición sufrida después de los ataques, entre ellas enfermedades cardíacas, trastornos autoinmunes y problemas cognitivos.

Los nombres detrás de las estadísticas

Cada nombre que llega al World Trade Center Memorial Wall representa una historia que se extiende mucho más allá de una estadística. Son miembros del FDNY que sobrevivieron al 11-S, regresaron a sus hogares y continuaron con sus vidas, pero que años después enfrentaron enfermedades que terminaron arrebatándoles la vida.

La ceremonia también servirá para recordar el trabajo que realizaron durante uno de los episodios más devastadores de la historia de Nueva York.

El informe más reciente ofrece, al mismo tiempo, una señal de esperanza: el 86% de los pacientes del programa de salud que fueron diagnosticados con cáncer permanece con vida cinco años después del diagnóstico.

Aun así, el memorial seguirá creciendo.

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