Nick Kyrgios puede volver al tenis tras superar sanción por consumo de drogas

Nick Kyrgios podrá volver al tenis tras recibir una suspensión de un mes, luego de dar positivo por benzoilecgonina, un metabolito de la cocaína.

El tenista italiano había recibido una suspensión provisional desde el 4 de agosto y quedaba esperar la magnitud de dicha sanción.

Según un comunicado de la Agencia Internacional para la Integridad del Tenis (ITIA), “Kyrgios, de 31 años, que alcanzó el puesto 13 del ranking mundial individual, el mejor de su carrera, en octubre de 2016, dio positivo por cocaína en un evento del ATP Tour en Mallorca, España, en junio de 2026”.

“La cocaína está prohibida durante la competición y conlleva una suspensión provisional. Kyrgios está suspendido provisionalmente desde el 4 de agosto de 2026”, agrega la nota.

? ÚLTIMO MOMENTO: NICK KYRGIOS ES AUTORIZADO A JUGAR NUEVAMENTE.



?La ITIA confirmó que el consumo de cocaína durante el ATP 250 de Mallorca fue social y fuera de competencia.



Al aceptar un programa de tratamiento, la sanción se redujo de tres meses a uno y se dio por cumplida? pic.twitter.com/SSO3fdP81J — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) September 3, 2026

Kyrgios consumió cocaína durante una fiesta en España

La ITIA informa que durante una entrevista con investigadores de ese organismo “el jugador explicó que su consumo de cocaína había ocurrido de forma social durante una noche de fiesta antes de que tuviera que jugar en Mallorca”.

La citada agencia consultó a un experto científico independiente de un laboratorio acreditado por la Agencia Mundial Antidopaje (WADA), “quien declaró que la explicación era coherente con el nivel de cocaína encontrado en su muestra.

Como resultado, la ITIA aceptó que el consumo de cocaína de Kyrgios se produjo fuera de competición”.

“Según las normas de la WADA, la suspensión por defecto por una infracción de este tipo es de tres meses, que puede reducirse aún más a un mes si la persona se compromete a realizar un programa de tratamiento aprobado por la ITIA”, explica el comunicado.

El tenista se ha inscrito en un programa de tratamiento. “Por lo tanto, la suspensión del jugador finalizará el 3 de septiembre de 2026, sujeta a la finalización del programa. El dinero del premio y los puntos del ranking obtenidos en el evento de Mallorca serán retirados”, anuncia la ITIA.

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