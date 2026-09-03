El comunicado de Raúl Asencio tras su absolución judicial y la multa por alcoholemia

El defensor del Real Madrid Raúl Asencio rompió su silencio este jueves mediante un comunicado público tras ser absuelto en el proceso judicial que afrontaba por la supuesta difusión de un video de carácter sexual. El canterano madridista expresó su tranquilidad tras la resolución favorable y aprovechó la ocasión para ofrecer disculpas públicas por un incidente de tráfico ocurrido durante el receso estival.

A través de sus canales oficiales, el futbolista de 23 años manifestó la satisfacción de concluir una etapa personal compleja en la que prefirió mantener la reserva hasta el pronunciamiento de los tribunales. “Hoy, después de mucho tiempo de silencio y de respetar un proceso judicial en el que siempre confié, puedo decir que he sido absuelto. Siempre he confiado en que la justicia terminaría poniendo las cosas en su sitio”, señaló el central, al tiempo que reflexionó sobre el impacto que tuvo la cobertura mediática de la causa en el ámbito familiar.

En el mismo escrito, el zaguero abordó la sanción sufrida este verano tras dar positivo en un control de alcoholemia, hecho que conllevó una multa de $14.400 (€14.400) y la suspensión de su licencia de conducir por un periodo de ocho meses. Asencio mostró su profundo arrepentimiento por el episodio, asumió la responsabilidad de sus actos y garantizó que una situación similar no volverá a repetirse en el futuro.

Las declaraciones del canterano coinciden con la postura manifestada por el técnico José Mourinho en la rueda de prensa previa al duelo frente al Real Betis. El entrenador portugués sostuvo que “todos cometemos errores, pero acumularlos es una cosa diferente”, palabras con las que el defensor se mostró completamente de acuerdo al afirmar que le corresponde responder con madurez tanto dentro como fuera de los terrenos de juego.

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