NYC registra su verano más seguro: caen los tiroteos y homicidios a mínimos históricos

La ciudad Nueva York cerró el verano de 2026 con cifras de violencia que marcan un nuevo mínimo histórico, de acuerdo con los datos más recientes del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).

Entre junio y agosto se registraron 195 incidentes con disparos, 249 víctimas de tiroteos y 66 homicidios, los números más bajos para un verano desde que existen registros comparables.

La reducción también se reflejó en el balance general de agosto. El crimen mayor disminuyó 6.6% en toda la ciudad frente al mismo mes del año anterior, con El Bronx como el distrito que encabezó la caída. Para las autoridades, los resultados son especialmente relevantes porque se produjeron durante una temporada marcada por una intensa actividad turística y una sucesión de eventos multitudinarios.

El metro de NYC también registra mínimos

Uno de los datos más llamativos aparece en el sistema de transporte público. Durante agosto no se registró ningún tiroteo, homicidio ni violación dentro del metro de NYC.

Además, los robos cometidos en el sistema alcanzaron su nivel más bajo para un mes de agosto desde que existen registros. En total se contabilizaron 27 casos, por debajo del anterior mínimo, de 35 incidentes, registrado en 2016.

La tendencia no se limita a agosto. Funcionarios del NYPD señalaron que la ciudad acumula 8 meses consecutivos con cifras históricamente bajas de homicidios y tiroteos. El comportamiento de estos delitos ha permitido a las autoridades presentar 2026 como uno de los periodos más seguros de los últimos años.

La comisionada de Policía, Jessica Tisch, atribuyó los resultados al trabajo de los agentes y destacó que los mínimos se alcanzaron mientras el departamento atendía una agenda excepcionalmente exigente.

La funcionaria también subrayó que durante ese periodo, NYC recibió o celebró acontecimientos de gran escala, entre ellos las Finales de la NBA, la Copa Mundial, Sail 250 y la celebración del 4 de Julio, considerada la mayor del país.

Pese a que el verano fue muy activo en la ciudad, por eventos como el Mundial 2026, la seguridad de los residentes y turistas estuvo garantizada. (Foto: Ryan Murphy/AP)

No todos los delitos siguen la misma tendencia

Aunque el balance general es favorable, las estadísticas muestran que la reducción de la criminalidad no es uniforme. El asalto grave, clasificado como felony assault, fue la única categoría principal de delitos que aumentó durante agosto.

Las violaciones, por su parte, disminuyeron durante el mes, aunque acumularon un incremento respecto a 2025. La Policía explicó que una parte importante de este aumento está relacionada con un cambio legislativo que amplió la definición legal de violación en Nueva York.

De acuerdo con el NYPD, 26% de las violaciones denunciadas en lo que va de 2026 corresponden a hechos ocurridos antes de este año. Esto significa que las cifras actuales no necesariamente representan delitos cometidos durante 2026, un elemento que las autoridades consideran relevante al comparar los datos con periodos anteriores.

El panorama es distinto cuando se observan los delitos motivados por prejuicios. Los crímenes de odio aumentaron 15.8% frente a 2025. Durante agosto se confirmaron 45 casos, mientras que 62 incidentes fueron reportados inicialmente como posibles delitos de odio.

La comunidad judía concentra una parte especialmente significativa de estos casos. Más de la mitad de los delitos de odio confirmados durante los primeros 8 meses del año tuvieron motivación antijudía, según los datos del NYPD. Sin embargo, agosto mostró una mejoría en este indicador: los delitos de odio antijudíos confirmados disminuyeron 13.6%, respecto al mismo mes de 2025.

Las cifras dejan así una fotografía compleja de NYC. Los delitos violentos más graves, como los homicidios y tiroteos, atraviesan un periodo de mínimos históricos, mientras otros indicadores continúan planteando desafíos para las autoridades.

Para el NYPD, el reto será sostener esta tendencia durante los últimos meses del año, cuando la ciudad entra en una temporada marcada por grandes concentraciones, mayor actividad comercial y millones de desplazamientos.

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