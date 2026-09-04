Trump enviará a sus emisarios a Moscú y Kiev para reactivar las negociaciones de paz

La administración de Donald Trump retomará este fin de semana sus gestiones diplomáticas para intentar reactivar las conversaciones entre Rusia y Ucrania. El presidente estadounidense confirmó este viernes que sus emisarios Steve Witkoff y Jared Kushner viajarán primero a Moscú y posteriormente a Kiev para abordar una posible salida al conflicto.

Trump afirmó que ambos negociadores llevarán una propuesta para poner fin a la guerra. “Llevan consigo una propuesta para poner fin a la guerra”, declaró a periodistas, al tiempo que volvió a destacar sus esfuerzos para resolver conflictos internacionales.

Witkoff, enviado especial de la Casa Blanca, y Kushner, yerno de Trump, tienen previsto reunirse este sábado con el presidente ruso, Vladimir Putin, antes de trasladarse a la capital ucraniana para encontrarse con el mandatario Volodímir Zelenski.

La visita a Kiev sería la primera de ambos desde el regreso de Trump a la Casa Blanca.

El viaje se produce en un contexto de nuevos ataques entre Rusia y Ucrania y mientras Washington busca crear condiciones para retomar las negociaciones. Trump reconoció que esperaba que resolver la guerra fuera más sencillo, pero atribuyó parte de las dificultades a la profunda animosidad entre Putin y Zelenski.

De acuerdo con información publicada por The New York Times, Estados Unidos pretende que Moscú y Kiev suspendan temporalmente sus ataques mientras sus emisarios se encuentren en la región.

No está claro si Witkoff y Kushner presentarán una nueva propuesta de paz o si intentarán cerrar los asuntos que quedaron pendientes de anteriores rondas de negociación, entre ellos la situación del Donbás, territorio ucraniano parcialmente ocupado por Rusia.

La visita también ocurre después de varios contactos entre Washington y Moscú.

Witkoff y Kushner ya han viajado en varias ocasiones a Rusia, pero hasta ahora no habían visitado Kiev, pese a las invitaciones del Gobierno ucraniano.

El esfuerzo diplomático de la Casa Blanca se produce un año después del encuentro que Trump mantuvo con Putin en Alaska, en agosto de 2025, con el objetivo de avanzar hacia el fin de la guerra. La reunión terminó sin un acuerdo definitivo.

Mientras continúan los esfuerzos diplomáticos, los combates no han cesado. Ucrania ha llevado a cabo ataques contra instalaciones energéticas y refinerías rusas, mientras enfrenta dificultades para disponer de suficientes sistemas de defensa aérea capaces de interceptar los misiles y drones lanzados por Moscú.

Trump también ha buscado una mayor reincorporación de Rusia a los espacios diplomáticos internacionales. En los últimos días, Washington ha mantenido contactos con Moscú a través de distintos canales, en un intento por reactivar las negociaciones sobre el conflicto.

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