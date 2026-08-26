Rusia celebró la visita John Ratcliffe, director de la CIA

El régimen de Rusia calificó de manera favorable la reunión celebrada en Moscú por el director de la CIA, John Ratcliffe, en lo que fue el primer viaje de un jefe de este organismo a territorio ruso desde el inicio del conflicto en Ucrania en 2022.

El portavoz presidencial del Kremlin, Dmitri Peskov, afirmó durante su rueda de prensa telefónica diaria que “los propios contactos entre los servicios secretos son algo positivo, un proceso positivo”, y agregó que esos contactos continúan, a menudo, “incluso en los momentos más complicados de nuestras relaciones, sobre lo que, por cierto, habló también nuestro presidente”.

Sin embargo, Peskov descartó adelantar si este encuentro facilitará una mejora de los vínculos entre Washington y Moscú al considerar que es “prematuro” hacer esa valoración, y aclaró que el presidente Vladimir Putin no recibió de forma presencial a Ratcliffe, aunque fue informado sobre los resultados del encuentro.

Temas de agenda entre EE.UU. y Rusia

Este desplazamiento representa la primera visita del organismo de inteligencia estadounidense a Moscú desde noviembre de 2021. Las conversaciones habrían abordado la situación en Ucrania, las tensiones con la OTAN, el escenario en Irán y las gestiones sobre prisioneros.

La cita coincide con el malestar en la Casa Blanca por vuelos de drones en países de la OTAN y las recientes restricciones económicas dictadas por Washington contra Irán, informó EFE.

el Congreso estadounidense evalúa un nuevo paquete de sanciones hacia Rusia. Por su parte, la postura oficial en Moscú mantiene el rechazo a propuestas de tregua marítima o aérea planteadas por Kiev.

Reportes difundidos en canales de Telegram rusos señalan que el viaje buscó negociar la liberación del veterano de la Marina Charles Zimmerman, de 58 años, condenado por delitos con armas. Según medios rusos, Putin firmó decretos confidenciales que estarían ligados a dicho indulto.

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