Carlos Alberto Parreira recibe alta médica tras 80 días hospitalizado

El exseleccionador brasileño Carlos Alberto Parreira, campeón del mundo con Brasil en 1994, recibió este sábado el alta médica tras permanecer 80 días internado en un hospital de Río de Janeiro luego de sufrir una inflamación pulmonar.

Parreira, de 83 años, ingresó al Hospital Samaritano de Río el pasado 16 de junio y pasó 43 días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Durante ese período necesitó asistencia respiratoria con equipos especializados, fue sometido a una traqueotomía y a sesiones de hemodiálisis. También requirió un procedimiento de cauterización por un sangrado nasal a finales de junio.

Carlos Alberto Parreira é homenageado ao receber alta após 80 dias internado



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El extécnico de la Canarinha fue trasladado a una unidad de cuidado semi intensivo el 27 de julio y, según el parte médico, la “evolución clínica positiva” en las últimas semanas le permitió su alta este sábado.

De acuerdo con los médicos, a partir de ahora continuará con seguimiento médico en casa y consultas ambulatorias para monitorear su estado general de salud.

Carlos Alberto sufre linfoma de Hodgkin

En 2023, los médicos le diagnosticaron a Parreira un linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer del sistema linfático. Aunque en 2025 anunciaron la remisión de la enfermedad, actualmente recibe un nuevo tratamiento oncológico tras su reaparición.

Parreira es una figura histórica del fútbol brasileño, pues llevó a la selección a conquistar su cuarto título mundial en Estados Unidos 1994, en una final contra Italia que terminó 0-0 y fue definida en los penaltis (3-2).

Además de haber ganado el título mundial en 1994, Parreira también obtuvo el de la Copa América de 2004 y el de la Copa de las Confederaciones en 2005 como seleccionador brasileño.

Antes de comandar la Canarinha en los mundiales de 1994 y 2006 fue el coordinador técnico de la selección que obtuvo el tercer título mundial para Brasil en México 1970 como auxiliar del ya fallecido Mario Lobo Zagallo.

Según las estadísticas de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), Parreira dirigió la Canarinha en 177 partidos, en los que obtuvo 64 victorias, 39 empates y solo 14 derrotas.

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