El París Saint-Germain renueva a Luis Enrique como entrenador hasta 2030

El París Saint-Germain hizo oficial este viernes la ampliación de contrato del técnico español Luis Enrique Martínez hasta 2030, una noticia anunciada en la previa del duelo frente al Mónaco en el Parque de los Príncipes que consolida el proyecto deportivo de la entidad parisina a largo plazo.

El estratega de 56 años, quien asumió el banquillo del Parque de los Príncipes en la temporada 2023-24, ha firmado la época más gloriosa en la historia del club al haber conquistado las dos primeras Ligas de Campeones de la institución (2024-25 y 2025-26), tras imponerse en las finales continentales al Inter de Milán y al Arsenal, respectivamente. Bajo su dirección técnica, el PSG ha cosechado un saldo total de 12 trofeos sobre 16 posibles.

A lo largo de sus 178 compromisos oficiales al frente del equipo, el preparador asturiano no solo ha ejercido un dominio absoluto en el panorama doméstico con tres títulos consecutivos de la Ligue 1, sino que ha proyectado a la escuadra gala a nivel internacional tras levantar la Copa Intercontinental y dos ediciones de la Supercopa de Europa, la última de ellas lograda el pasado mes de agosto tras superar por 2-1 al Aston Villa.

Con este acuerdo de renovación a largo plazo, la directiva del conjunto francés garantiza la continuidad del modelo de juego que ha situado al club en el primer plano del fútbol mundial, asegurando la permanencia de su arquitecto táctico hasta el final de la década.

Sigue leyendo:

·Carlo Ancelotti visita al Real Madrid y respalda a José Mourinho como entrenador

·Armando “Hormiga” González se estrena como goleador con el Olympiacos en la Copa de Grecia

·La Premier League lidera el gasto europeo con $4,120 millones en el mercado de fichajes