Luka Modric seguirá en la selección de Croacia a sus 40 años

Luka Modric no está pensando en el retiro y el mediocampista de 40 años afirmó que seguirá en la selección de Croacia y jugará la Nations League.

Modric cumplirá 41 años el próximo 9 de septiembre y, según la Federación Croata de Fútbol, el futbolista del AC Milán será parte de la plantilla para la UEFA Nations League que disputarán en grupo A3 contra España, Inglaterra y República Checa.

“Está listo para continuar su fascinante carrera internacional, con 202 partidos y logros históricos”, se congratuló la Federación Croata de Fútbol en un mensaje en X.

??? OFFICIAL: Luka Modri? legend continues as he will keep playing for Croatia national team at 41.



Modri? has decided to confirm his availability for the upcoming Nations League games.



Legend. ? pic.twitter.com/Jl8rLWcVF5 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 5, 2026

DT de Croacia contento con tener a Luka Modric

Slaven Bilic, director técnico de la selección de Croacia, expresó su satisfacción por la decisión del jugador de disputar la Liga de Naciones:

“La decisión de Luka me hace extremadamente feliz. Todos somos conscientes de lo que aporta a Croacia, tanto dentro como fuera del campo. Estoy deseando volver a trabajar con él después de catorce años. Ambos compartimos una fuerte ambición de mantener a Croacia como un equipo de élite y exitoso, codo a codo con los mejores equipos del mundo”.

Capitán y gran referente de Croacia, Modric ha liderado la etapa más brillante de la historia de su selección, con el subcampeonato del Mundial de Rusia 2018, el tercer puesto en el de Catar de 2022 y la final de la Liga de Naciones de 2023.

Modric debutó el 28 de febrero de 2006 con el conjunto balcánico con solo 20 años de edad. Ha disputado un total de 202 partidos, 23 de ellos en la Copa del Mundo, con 29 goles y 32 asistencias.

Su nivel en 2018 con el Real Madrid y la selección le valió para ganar el Balón de Oro, uno que rompió la hegemonía de Messi y Cristiano Ronaldo.

Croacia se estrenará en la Liga de Naciones con su visita a República Checa el próximo día 26 y tres días después, jugará ante España en Sevilla.

Sigue leyendo:

El París Saint-Germain renueva a Luis Enrique como entrenador hasta 2030