Pierre Gasly da la sorpresa en Monza y se lleva la Pole Position en GP de Italia

El francés Pierre Gasly (Alpine) protagonizó la sorpresa de la jornada y saldrá primero este domingo en el Gran Premio de Italia, el decimotercero del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito de Monza.

Gasly, de 30 años, firmó la primera ‘pole’ de su carrera en la F1 al dominar la sesión de calificación, con un tiempo de un minuto, 21 segundos y 786 milésimas; exactamente 60 menos que el inglés George Russell (Mercedes) -que sale segundo- y con 180 de ventaja sobre el australiano Oscar Piastri (McLaren), que afrontará la carrera desde la tercera plaza de la parrilla.

El monegasco Charles Leclerc (Ferrari) arrancará cuarto, al lado de Piastri -si éste sale indemne de un incidente anotado en la Q2-, desde la segunda fila.

Desde la tercera lo harán el séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton (Ferrari) y el cuatro veces coronado Max Verstappen (Red Bull), sexto en la cronometrada principal.

GP de Italia 2026 – Parrilla de salida Top 10 para la carrera en Monza Posición Piloto Escudería 1 Pierre Gasly Alpine 2 George Russell Mercedes 3 Oscar Piastri McLaren 4 Charles Leclerc Ferrari 5 Lewis Hamilton Ferrari 6 Max Verstappen Red Bull 7 Franco Colapinto Alpine 8 Lando Norris McLaren 9 Arvid Lindblad RB 10 Gabriel Bortoleto Audi Nota: Andrea Kimi Antonelli había clasificado séptimo, pero fue sancionado por exceder el límite permitido de cambios en la unidad de potencia y deberá salir desde el fondo de la parrilla.

Franco Colapinto saldrá séptimo en Monza

El argentino Franco Colapinto, compañero de Gasly en Alpine, acabó a 434 milésimas del francés, con el octavo tiempo, pero arrancará séptimo este domingo en el templo de la velocidad gracias a la sanción del italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder del Mundial.

Antonelli había marcado el séptimo crono pero penalizará, por haber superado el límite permitido de cambios de unidad de potencia, y saldrá desde el fondo de la parrilla.

Al lado de Colapinto, desde la cuarta hilera, saldrá el inglés Lando Norris (McLaren) -último campeón del mundo-, que, al igual que el resto de los pilotos gana un puesto por la sanción de Antonelli.

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