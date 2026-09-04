Pierre Gasly pierde el podio del Gran Premio de Mónaco tras una apelación

Pierre Gasly, piloto de Alpine, le quitaron el tercer lugar y el podio que logró en el Gran Premio de Mónaco, mientras que Isack Hadjar se queda con el tercer lugar, dictaminó el Tribunal Internacional de Apelación de la FIA.

Hadjar había cruzado tercero la meta en el icónico circuito de la calles de Mónaco, donde el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder del campeonato, ganó por delante del inglés Lewis Hamilton (Ferrari), séptuple campeón del mundo.

El piloto fue sancionado por haber sobrepasado supuestamente el tope de velocidad permitido en el ‘pit lane’, por lo que el tercer puesto de Mónaco pasó al francés Pierre Gasly (Alpine).

Gasly fue uno de los múltiples corredores penalizados en el GP de Mónaco, pero no se aplicaron durante la carrera y terminó tercero en la pista, aunque luego fue relegado por 10 segundos al séptimo lugar debido a las penalizaciones.

Isack Hadjar’s P3 Monaco finish has been reinstated following a hearing at the International Court Of Appeal



Pierre Gasly’s penalties for speeding in the pit lane have been reinstated, dropping the Alpine driver to P7, which promotes Hadjar back up to the podium#F1 pic.twitter.com/B2aipyRmGx — Formula 1 (@F1) September 4, 2026

Alpine ganó una apelación inicial para que se anularan las sanciones de Gasly, lo que le dio al equipo su primer podio en la Fórmula 1 desde 2024. En una decisión emitida el jueves y hecha pública el viernes, la ICA dictaminó que eso implicaría juzgarlo de manera diferente a otros pilotos que cumplieron sanciones.

Oscar Piastri, de McLaren, sube un puesto hasta la cuarta posición, con Liam Lawson y Arvid Lindblad, de Racing Bulls, quinto y sexto respectivamente, y Gasly de vuelta en la séptima posición.

Ferrari domina primeros libres en Monza

El monegasco Charles Leclerc (Ferrari) fue el más rápido este viernes, por delante de su compañero, el séptuple campeón del mundo británico Lewis Hamilton, en el primer entrenamiento libre para el Gran Premio de Italia, el decimotercero del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa este fin de semana en el circuito de Monza.

La escudería Ferrari corre en casa, en un fin de semana en el que homenajea al otro siete veces coronado, el alemán Michael Schumacher. con motivo del 30 aniversario del debut del ‘Kaiser’ con la escudería más laureada de la historia de la F1.

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