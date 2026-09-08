Tragedia en Indiana: fallece jugadora de baloncesto universitaria tras unirse al equipo donde juega su hermana

Una tragedia ha embargado al baloncesto en Indiana. Jordan Scott, jugadora universitaria que había llegado hace pocas semanas para compartir equipo con su hermana, murió en un accidente automovilístico el pasado domingo por la noche.

Scott, estudiante de segundo año de la Universidad de Evansville, manejaba por la carretera estatal 62, a 20 millas del campus, alrededor de las 12:42 a. m., cuando su coche chocó contra un poste de servicio público, según informó la Oficina del Sheriff del Condado de Warrick a WRTV.

The University of Evansville community mourns the loss of women's basketball student-athlete Jordan Scott.



Our thoughts are with her parents Mario and Amy, sister and teammate Jayden as well as her family, friends, and teammates during this difficult time. pic.twitter.com/Wh14QSRztZ — Evansville Women's Basketball (@UEAthletics_WBB) September 7, 2026

La joven acababa de dejar a un amigo y avanzaba por una zona que no conocía, con curvas pronunciadas y tramos difíciles de visibilizar. Las autoridades señalaron que esas condiciones pudieron influir en el choque que terminó con su vida.

La Policía recibió el testimonio de un testigo ocular que detalló haber visto su vehículo salir de la carretera en una curva cerrada, golpear un poste y descansar de lado en una línea de árboles.

Las autoridades dijeron que el vehículo sufrió “daños graves” y Scott fue declarada muerta en la escena.

Scott era la única ocupante del coche cuando ocurrió el accidente. Según la policía, la velocidad pudo haber influido y el vehículo llegó a levantarse del suelo antes de chocar contra el poste, informó WRTV.

La Universidad de Evansville confirmó la muerte a través de un comunicado en Facebook y la calificó como una noticia “desgarradora”.

“Jordan, estudiante de segundo año y miembro del programa de baloncesto femenino de Purple Aces, era un miembro querido de la comunidad de la Universidad de Evansville“, indicaron.

“Su pérdida es profundamente sentida por sus compañeros de equipo, entrenadores, compañeros de clase, amigos, profesores y todos los que tuvieron el privilegio de conocerla”, añadieron.

En este sentido, el departamento de atletismo de la Universidad de Evansville señaló que la hermana menor de Scott, Jayden, también era miembro de la lista de los Purple Aces como estudiante de primer año.

“Nuestros pensamientos están con sus padres Mario y Amy, su hermana y su compañero de equipo Jayden, así como su familia, amigos y compañeros de equipo durante este momento difícil”, publicó UE Athletics en Facebook.

Tras la desgarradora noticia, la universidad confirmó que los servicios de asesoramiento y apoyo al duelo están disponibles para los estudiantes, estudiantes-atletas y personal.

Scott, nativa de Newburgh, Indiana, y graduada de Castle High School, jugó el año pasado en Wabash Valley College antes de transferirse a Evansville para jugar con su hermana.

Scott fue dos veces elegida al primer equipo All‑SIAC y también recibió dos menciones honoríficas All‑State, además de integrar el primer equipo All‑Metro, según su biografía en el sitio de atletismo de la Universidad de Evansville.

Antes de llegar al baloncesto universitario, jugó en clubes como Swish City, Pocket City e IGB Select 40.



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