Corte Suprema rechaza intento final de Trump de negar pago de $5.6 millones de dólares a E. Jean Carroll

La Corte Suprema de Estados Unidos desestimó una solicitud presentada por el presidente Donald Trump para reconsiderar su apelación contra el veredicto de $5.6 millones de dólares a favor de la escritora E. Jean Carroll.

El tribunal emitió una orden de una sola frase en la que negó el pedido sin comentarios ni votos en contra registrados. La decisión se produjo luego de que en junio los magistrados rechazaran analizar los argumentos iniciales del mandatario, informó The Hill.

Las normas de la Corte Suprema establecen que las reconsideraciones solo proceden ante circunstancias sustanciales e imprevistas. Carroll demandó a Trump en dos oportunidades tras denunciar que el mandatario la agredió sexualmente en la década de 1990 en una tienda de Manhattan.

El caso llegó a la Corte Suprema luego de que un jurado otorgara a la columnista la indemnización de $5.6 millones de dólares al declarar al presidente culpable de abuso sexual y difamación. La apelación del presidente sostenía que el jurado no escuchó adecuadamente los testimonios de otras mujeres con denuncias similares. Tras la negativa judicial, Carroll recibió su indemnización, más intereses, el mes pasado.

Argumento de inmunidad y segundo veredicto

Al solicitar la revisión, la defensa de Trump vinculó esta causa con la apelación pendiente del segundo juicio, en el cual otro jurado otorgó $83.3 millones de dólares a Carroll por demandas adicionales por difamación. Ese proceso permanece ante la Corte Suprema.

Trump argumentó una defensa basada en la inmunidad presidencial. De acuerdo con los abogados del presidente, “esa es una razón paradigmática para, al menos, presentar una petición”. La defensa acotó que “cuando un caso próximo o pendiente pueda afectar la correcta resolución de otra petición, el Tribunal podrá retener la petición relacionada y resolverla posteriormente a la luz del caso principal”.

Reacciones tras la resolución judicial

Un portavoz del equipo legal de Trump declaró en un comunicado que “el pueblo estadounidense apoya al presidente Trump y exige el fin inmediato de todas las cacerías de brujas, incluida la farsa financiada por los demócratas de los engaños de Carroll”.

Agregó además que “el presidente Trump seguirá ganando contra la guerra jurídica liberal, mientras continúa centrado en su misión de hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande”.

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