Trump critica situación migratoria en Ceuta y afirma que España no controla sus fronteras

El presidente Donald Trump criticó este domingo la gestión de los límites territoriales de España tras los sucesos ocurridos en Ceuta en medio de la crisis migratoria en esa región.

“Muy triste lo que está pasando en España, un país con CERO control de su frontera”, señaló el mandatario a través de una publicación en Truth Social.

Los comentarios del republicano hacen referencia a la entrada irregular de personas registrada a finales de julio desde Marruecos. Según datos, más de 70,000 inmigrantes ingresaron a la ciudad autónoma, de los cuales la mayoría retornó en las jornadas posteriores, mientras algo más de 5,000 permanecen a la espera de la tramitación de expedientes de asilo o devolución, informó EFE.

Sobre el episodio en la frontera sur del territorio español, el presidente norteamericano expresó en una entrevista con el canal británico GB News: “lo que está ocurriendo allí es muy triste de ver (…) Miles de personas irrumpiendo en masa en su país. Nunca he visto nada igual”.

Observaciones sobre la OTAN y la situación económica

Durante sus intervenciones, Trump también cuestionó el desempeño económico del país europeo y sus compromisos financieros en materia de defensa multilateral. La postura se suma a discrepancias previas manifestadas por la administración estadounidense en relación con la OTAN y los posicionamientos ante disputas geopolíticas globales.

“España será un país arruinado. Tengo problemas con España porque no se está comportando demasiado bien con respecto a la OTAN y no paga lo que debería pagar”, declaró el mandatario en una entrevista con el canal británico GB News.

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