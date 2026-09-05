EE.UU. destruye tres petroleros iraníes tras ataques con misiles contra buques de guerra

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos atacaron este sábado tres petroleros iraníes, después de que Washington denunciara que un portaaviones y un destructor estadounidenses habían sido blanco de varios misiles balísticos lanzados por Irán, en una nueva escalada del conflicto que enfrenta a ambos países.

El Comando Central de Estados Unidos afirmó que los buques de guerra lograron evadir los ataques y que no hubo militares estadounidenses heridos. Dos de los petroleros quedaron inutilizados de forma permanente y un tercero, que se encontraba vacío, fue destruido.

El jefe del Centcom, almirante Brad Cooper, advirtió que Estados Unidos seguirá respondiendo a las acciones iraníes. “No dudaremos en defender a las fuerzas estadounidenses y, si es necesario, destruir la limitada y expuesta flota petrolera de Irán”, afirmó.

Washington sostiene que los tres buques formaban parte de una red clandestina utilizada para transportar petróleo iraní y generar recursos destinados a la Guardia Revolucionaria Islámica y a grupos armados aliados de Teherán, publicó The Associated Press.

Irán, por su parte, calificó los ataques estadounidenses como un crimen de guerra. El Ministerio de Exteriores iraní advirtió que las consecuencias de lo que describió como una agresión estadounidense, incluida la “guerra económica”, recaerán sobre Washington y sus aliados.

Un portavoz del mando militar conjunto iraní también amenazó con que los ataques contra buques de guerra estadounidenses serán más severos si Washington continúa interfiriendo con el transporte marítimo iraní, informó la televisión estatal.

Ataques cerca de zonas petroleras

Uno de los petroleros fue alcanzado cerca de la isla de Jarg, un punto estratégico para las exportaciones de crudo de Irán que ha sido atacado varias veces durante el conflicto. Otro fue alcanzado cerca de Jask, al este del estrecho de Ormuz, mientras que el tercer buque fue atacado en el golfo de Omán.

La televisión estatal iraní había informado previamente de un ataque estadounidense con cuatro misiles contra un petrolero situado a unos 10 kilómetros de Kharg. Posteriormente confirmó ataques contra los otros dos barcos y señaló que sus tripulaciones habían sido evacuadas.

El estrecho de Ormuz se ha convertido en uno de los principales focos de confrontación entre Washington y Teherán. La vía marítima es fundamental para el transporte internacional de petróleo y gas, pero el tráfico se mantiene muy por debajo de los niveles habituales debido a la guerra y a los riesgos para la navegación.

El gobierno estadounidense ha acusado a Irán de atacar embarcaciones comerciales en la zona, mientras mantiene operaciones para escoltar algunos buques que atraviesan el estrecho.

Nueva escalada tras semanas de relativa calma

Los ataques de este sábado se producen después de casi un mes de relativa calma y de una nueva serie de enfrentamientos que comenzó esta semana. La guerra entre Estados Unidos e Irán comenzó el 28 de febrero con ataques estadounidenses e israelíes contra territorio iraní y ha alternado períodos de intensos combates con pausas en las operaciones militares.

La escalada también ocurre un día después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, restara importancia al conflicto. El mandatario ha evitado describir las actuales operaciones como una guerra, una postura que también ha respaldado el vicepresidente J.D. Vance.

El analista iraní Danny Citrinowicz, del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional de Israel, consideró que el lanzamiento de un misil balístico contra un portaaviones estadounidense evidencia una mayor disposición de Teherán a asumir riesgos que anteriormente procuraba evitar.

Presión militar y económica

La administración Trump ha combinado los ataques militares con medidas económicas destinadas a presionar a Irán. Washington también ha actuado contra instituciones financieras extranjeras vinculadas con el manejo de recursos iraníes.

Irán, mientras tanto, ha utilizado durante años una red de embarcaciones para sortear las sanciones y mantener sus exportaciones de petróleo. El gobierno estadounidense sostiene que esa estructura continúa proporcionando ingresos a la Guardia Revolucionaria y a sus aliados armados.

El programa nuclear iraní, uno de los principales factores que condujeron al conflicto, también continúa sin una salida diplomática. Las negociaciones entre Washington y Teherán se estancaron después de que ambos países suscribieran un memorando de entendimiento en junio, mientras Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania impulsan medidas ante Naciones Unidas por el incumplimiento de compromisos de no proliferación por parte de Irán.

Sigue leyendo:

• Zelenski ordena suspender ataques contra Moscú durante visita de emisarios de Trump

• Trump enviará a sus emisarios a Moscú y Kiev para reactivar las negociaciones de paz

• Zelenski rechaza celebrar elecciones durante la guerra y advierte que dividirían a Ucrania