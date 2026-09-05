Se desploma parte del techo del Kennedy Center y piden cerrar el recinto para renovarlo

Un tramo del techo del vestíbulo principal del Kennedy Center se desprendió el viernes por la noche durante una tormenta en Washington, sin causar heridos, en momentos en que el recinto enfrenta una disputa judicial por los planes de renovación impulsados por el presidente Donald Trump.

Roma Daravi, vicepresidenta de relaciones públicas del Kennedy Center, confirmó el incidente a The Associated Press y sostuvo que el daño evidencia la necesidad de cerrar temporalmente el histórico centro cultural para ejecutar trabajos de restauración.

Imágenes divulgadas por el propio recinto muestran un agujero en el techo del vestíbulo y restos de material sobre la alfombra roja de uno de los pasillos que comunica las tres principales salas del complejo.

Daravi atribuyó el deterioro a décadas de falta de mantenimiento bajo la administración anterior y defendió la necesidad de avanzar con el proyecto de renovación. La junta directiva del Kennedy Center, actualmente alineada con Trump, pretende cerrar el complejo durante dos años para ejecutar obras estimadas en $250 millones de dólares.

El proyecto forma parte de una transformación más amplia promovida por Trump en Washington, que también incluye la construcción de un salón de baile en la Casa Blanca, un arco monumental cerca del Cementerio Nacional de Arlington y modificaciones en un campo de golf ubicado junto al río Potomac.

Disputa por el nombre de Trump

La renovación del Kennedy Center está vinculada además con la controvertida decisión de incorporar el nombre de Trump a la fachada del edificio, construido en homenaje al expresidente John F. Kennedy.

En mayo, el juez federal Christopher Cooper determinó que la incorporación del nombre de Trump había sido ilegal y ordenó retirarlo. También bloqueó los planes de cerrar el centro para realizar las obras.

El caso volvió a quedar bajo consideración del magistrado después de que la junta del Kennedy Center votara en agosto para restablecer el nombre de Trump en la fachada. La nueva inscripción hace referencia al recinto como el “Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas restaurado y renovado por el presidente Donald J. Trump”.

Abogados del Departamento de Justicia han sostenido que las contribuciones privadas destinadas a financiar la renovación podrían disminuir si el nombre de Trump no permanece en el edificio.

Más cambios en el Kennedy Center

Los cambios promovidos en el centro cultural también han generado críticas. La semana pasada fue retirada del exterior del complejo la escultura Blue, una obra del fallecido artista Joel Shapiro que permanecía allí desde 2019.

El Kennedy Center no explicó las razones de la retirada, aunque expresó su reconocimiento por haber sido custodio de la pieza durante los últimos años.

Grace Terpstra, fundadora de Keep the KC, un grupo comunitario contrario al cierre del recinto, cuestionó que el desprendimiento del techo pueda utilizarse para justificar el cierre total del complejo. Dijo a AP que teme que la junta presente el incidente como evidencia de problemas estructurales más amplios para respaldar el proyecto de renovación.

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