Trump recurre por tercera vez a la Corte Suprema para restringir el voto por correo

La Administración de Donald Trump volvió a acudir a la Corte Suprema para intentar poner en marcha una norma del Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) sobre las papeletas de voto por correo, apenas dos días después de que una jueza federal bloqueara su aplicación.

La solicitud presentada el domingo constituye el tercer intento del Gobierno de llevar este asunto ante el máximo tribunal, en un momento en que los estados comienzan a preparar el envío de las papeletas para las elecciones de mitad de mandato.

El nuevo recurso responde a la decisión de la jueza federal Indira Talwani, quien el viernes impidió temporalmente que el USPS aplicara la regulación impulsada por Trump.

La norma permitiría al Servicio Postal realizar un seguimiento de determinadas papeletas y podría llevar al rechazo de envíos dirigidos a votantes que no aparezcan en una base de datos federal.

Controlar las elecciones

La Administración Trump sostiene que la regulación no pretende quitar a los estados el control sobre sus procesos electorales.

En su presentación ante la Corte Suprema, el Gobierno afirmó que la norma establece únicamente requisitos sobre el diseño de los sobres y la información de los destinatarios de las papeletas correspondientes a elecciones federales.

La regulación exigiría a los estados introducir en un portal en línea el nombre, dirección y código de barras de los destinatarios del correo electoral.

Según la Administración, esos datos ya están en poder de los funcionarios electorales, por lo que la exigencia constituye únicamente una medida de preparación para el envío de determinada correspondencia electoral.

El Gobierno también argumenta que los estados seguirían decidiendo quién puede votar y quién puede hacerlo por correo. La norma, sostiene, tampoco establece el contenido de las papeletas, los plazos para enviarlas o recibirlas ni las reglas para contabilizar los votos.

Una disputa sobre el poder federal

Talwani llegó a una conclusión diferente al bloquear la regulación. La jueza consideró que probablemente es ilegal e inconstitucional que el Gobierno federal determine cómo deben gestionarse las papeletas de voto por correo.

También cuestionó el momento en que el USPS adoptó la normativa. Según su resolución, fue emitida menos de 70 días antes de las elecciones de noviembre, lo que podría poner en riesgo el derecho al voto por correo de millones de estadounidenses.

La nueva batalla judicial se produce además mientras Carolina del Norte se convirtió la semana pasada en el primer estado en comenzar a enviar papeletas por correo para los comicios de mitad de mandato, a menos de 60 días de las elecciones.

La regulación del USPS deriva de una orden ejecutiva firmada por Trump en marzo, dentro de sus esfuerzos por introducir nuevas formas de control federal sobre procesos electorales que normalmente administran los estados.

Sigue leyendo:

• Trump pide al Supremo permitir nuevas reglas para el voto por correo

• Administración Trump apela bloqueo a plan que limita el voto por correo antes de las elecciones de mitad de mandato

• ¿Destituir a Trump será una prioridad para los demócratas si recuperan la Cámara de Representantes?