¿Destituir a Trump será una prioridad para los demócratas si recuperan la Cámara de Representantes?

El congresista demócrata Jim Clyburn afirmó este domingo que un eventual regreso de su partido al control de la Cámara de Representantes no debería tener como prioridad un nuevo juicio político contra el presidente Donald Trump, sino medidas dirigidas a reducir el costo de vida en Estados Unidos.

Durante una entrevista en el programa Meet the Press de NBC News, Clyburn señaló que, si los demócratas recuperan la mayoría en la Cámara tras las elecciones de mitad de mandato, su principal objetivo debería ser garantizar que los estadounidenses puedan acceder a una vivienda, educación, energía y atención médica a precios asequibles.

Consultado directamente sobre si los demócratas deberían descartar un eventual proceso de destitución contra Trump, el legislador por Carolina del Sur respondió que no lo considera una posibilidad que deba excluirse, aunque tampoco debería darse por sentada.

“No lo descarto, pero tampoco lo doy por hecho”, afirmó Clyburn.

El congresista insistió en que una eventual destitución no debería ocupar el primer lugar en la agenda demócrata. “No creo que esa deba ser nuestra prioridad si llegamos al poder”, dijo, al señalar que el objetivo debería ser mejorar las condiciones económicas de los ciudadanos.

“Destituir al presidente no logrará eso”, agregó.

Las declaraciones de Clyburn se producen pocos días después de que el líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, también evitara descartar un eventual juicio político contra Trump.

Jeffries, demócrata por Nueva York, declaró a CNN que los demócratas no habían “confirmado ni descartado nada” y explicó que las decisiones dependerían de quienes estén al frente de los comités de Supervisión y Judicial de la Cámara si el partido recupera el control.

El legislador señaló que los demócratas se guiarían por los hechos, la ley y la Constitución en caso de tener que asumir nuevamente labores de supervisión sobre la administración Trump.

Clyburn reconoce que se equivocó con Clarence Thomas

Durante la misma entrevista, Clyburn también se refirió al juez de la Corte Suprema Clarence Thomas y reconoció que considera un error el respaldo que le ofreció durante su proceso de confirmación en 1991.

En aquel momento, el congresista defendió públicamente a Thomas, a quien describió como un amigo personal y profesional, pese a sus diferencias ideológicas.

Más de tres décadas después, Clyburn se retractó de aquel apoyo. “He cometido errores en mi vida, y ese es uno de ellos, y lo reconoceré”, afirmó en Meet the Press.

El demócrata dijo que no imaginaba que Thomas terminaría adoptando posiciones tan alejadas de sus propios orígenes y experiencias.

Clyburn también manifestó su respaldo a la propuesta de la exvicepresidenta Kamala Harris para ampliar la Corte Suprema de nueve a 13 magistrados. A su juicio, el contexto actual requiere que el Congreso considere medidas importantes y señaló que 13 jueces sería “un buen número” para integrar el máximo tribunal.

Los demócratas de la Cámara ya sometieron a Trump a juicio político en dos ocasiones durante su primer mandato presidencial. En ambos procesos, el Senado no alcanzó los votos necesarios para condenarlo.

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