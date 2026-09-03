Trump pide al Supremo permitir nuevas reglas para el voto por correo

La Administración de Donald Trump pidió a la Corte Suprema intervenir de urgencia para permitir que el Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) aplique una nueva norma sobre las papeletas enviadas por correo antes de las elecciones de mitad de mandato de noviembre.

El Gobierno solicitó a los magistrados suspender inmediatamente una orden emitida la semana pasada por la jueza federal Indira Talwani, que bloqueó temporalmente parte de la normativa mientras continúa el proceso judicial en un tribunal de apelaciones.

El procurador general John Sauer argumentó que mantener vigente la decisión puede generar confusión entre los estados y dificultar la preparación de los sistemas electorales para las nuevas exigencias.

Según Sauer, existe un “grave riesgo” de que algunos estados no adopten las medidas necesarias debido a que la orden judicial convierte en voluntarios determinados pasos que el Gobierno considera obligatorios.

La Administración sostiene que esta situación podría terminar impidiendo que algunos ciudadanos puedan votar por correo durante los comicios de noviembre.

La justificación del Gobierno

Talwani bloqueó parte de la norma después de considerar que el Gobierno no había demostrado que existiera el problema de fraude electoral que, según su argumento, pretende solucionar la nueva regulación.

La jueza afirmó que no se había presentado “ninguna prueba con respecto al fraude en el voto por correo o en ausencia”.

En su resolución, Talwani sostuvo que el interés del USPS en solucionar un problema que considera infundado mediante mecanismos que podrían ser inconstitucionales no supera el riesgo de una privación generalizada del derecho al voto.

La Administración Trump discrepa de esa conclusión y considera que la decisión judicial puede provocar problemas en la preparación de las elecciones.

Funcionarios electorales advierten sobre el calendario

La disputa llega cuando las primeras papeletas para los comicios de noviembre comienzan a llegar por correo y los estados avanzan en sus preparativos electorales.

Desde la última revisión del caso por parte de la Corte Suprema en agosto, cuando los magistrados se pronunciaron a favor de la Administración Trump, el USPS ha ofrecido más detalles sobre la manera en que pretende aplicar la orden presidencial.

Sin embargo, varios funcionarios electorales han advertido que modificar a estas alturas los sistemas utilizados para procesar el voto por correo podría resultar demasiado complicado.

A estas preocupaciones se sumó un informe presentado por un denunciante, según el cual el Servicio Postal estaría acelerando la puesta en marcha de un plan complejo que podría afectar el derecho al voto de millones de estadounidenses.

La Corte Suprema, cuya composición actual es de seis magistrados conservadores y tres progresistas, deberá decidir ahora si suspende la orden de Talwani mientras continúa la disputa judicial.

La Administración Trump busca que esa decisión llegue con rapidez debido a la proximidad de las elecciones de mitad de mandato y al inicio de la distribución de papeletas por correo.

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