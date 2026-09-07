5 reglas para volver con tu ex y que funcione: psicóloga de Harvard

Terminar una relación de pareja puede ser una decisión complicada, pero volver con tu ex puede ser todavía más difícil. Si te estás planteando la idea de reconstruir el amor y la estabilidad, una psicóloga de Harvard establece algunas reglas fundamentales para que funcione.

Investigaciones sobre las llamadas relaciones on-again/off-again (volver/terminar) sugieren que las parejas que se separan y vuelven a estar juntas pueden presentar menor satisfacción y calidad en la relación que aquellas que nunca se separaron. Esto significa que recuperar el vínculo requiere algo más que extrañarse o recordar los buenos momentos.

Sabrina Romanoff, psicóloga entrenada en Harvard, señala que una reconciliación puede tener mejores posibilidades cuando existe una transformación concreta en la manera en que ambos afrontan aquello que provocó la ruptura.

“Mi respuesta siempre sigue la misma fórmula: un cambio de comportamiento específico + un nuevo plan para abordar el problema original + dos personas que se sienten seguras por sí mismas = un reencuentro exitoso”, escribió en su columna para CNBC Make It.

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5 reglas de oro para volver con tu ex y que realmente funcione

1. Logras identificar qué cambió

El primer paso consiste en mirar hacia atrás con honestidad. Si la relación terminó por problemas de comunicación, celos, falta de confianza, discusiones constantes o cualquier otro conflicto, es necesario determinar qué es diferente ahora.

La pregunta no es solamente si ambos se extrañan, sino qué cambió desde la ruptura. Por ejemplo, si uno de los motivos de separación era que uno de los dos evitaba hablar de los problemas, regresar tendrá pocas posibilidades de ser diferente si esa conducta continúa exactamente igual.

Sabrina Romanoff plantea que los cambios deben ser específicos y demostrables. No basta con decir “ahora todo será diferente”. Ambos deberían poder explicar qué comportamiento modificaron y cómo ese cambio puede contribuir a construir una relación más estable.

2. Volver con tu ex por miedo a estar solo: olvídalo

La soledad puede hacer que una relación pasada parezca mejor de lo que realmente era. Después de una ruptura, la familiaridad con una expareja puede resultar especialmente atractiva frente a la incertidumbre de comenzar a conocer a alguien nuevo.

Pero querer regresar únicamente porque no quieres estar solo es una señal para detenerse y reflexionar. La psicóloga advierte que, en esas circunstancias, una persona puede estar buscando recuperar la sensación de seguridad que tenía durante la relación y no necesariamente a la persona con la que estaba.

“Entonces, es posible que estés viviendo una fantasía escapista, con la esperanza de ser rescatado por la estabilidad que alguna vez sentiste con tu ex, pero sin desear realmente a esa persona”, dice la experta.

3. Sabes por qué terminaron y tienes un plan

Una reconciliación no borra las razones que llevaron a la ruptura. Si hubo problemas de confianza, infidelidad, discusiones frecuentes, dificultades para comunicarse o desacuerdos sobre aspectos importantes de la relación, esos asuntos necesitan ser abordados.

Romanoff propone que la pareja tenga un nuevo plan para afrontar el problema original. Esto significa pasar de las promesas generales a acuerdos concretos. Si antes las discusiones terminaban en silencio o insultos, por ejemplo, ambos pueden establecer una forma diferente de conversar cuando aparezca un conflicto.

4. No intentas recuperar la relación que terminó

Volver con un ex no significa continuar exactamente donde ambos dejaron las cosas. La relación anterior terminó por alguna razón y, si los dos deciden intentarlo otra vez, necesitan construir una dinámica diferente. Esto implica dejar atrás la expectativa de que todo volverá a ser como antes.

La nostalgia puede hacer que una persona recuerde especialmente los momentos positivos y minimice aquello que provocó el final. Sin embargo, una segunda oportunidad necesita partir de una evaluación realista de lo ocurrido.

La pregunta no debería ser “¿cómo recuperamos lo que teníamos?”, sino “¿qué podemos construir ahora que sea distinto?”.

5. Cuando no tenías pareja, te sentías muy bien

Esta podría ser la condición más importante de las cinco. Y no es algo que debas comunicarle a tu ex, sino que sepas identificarlo en ti mismo.

Antes de volver con una expareja, es necesario preguntarse si la vida funciona razonablemente bien sin esa persona. Tener una rutina, intereses propios, vínculos sociales y estabilidad emocional ayuda a distinguir entre querer compartir la vida con alguien y necesitar una relación para sentirse completo.

“Esta es la señal que la gente pasa por alto, y es la más importante. Si te sientes seguro, funcionas bien, duermes tranquilo, llevas una vida plena y aun así quieres que vuelvan, es probable que estés actuando con buen criterio”, analiza la psicóloga.

Al final, la idea no es que una persona deba estar completamente libre de problemas antes de iniciar una relación. Se trata de evitar que la reconciliación sea vista como una solución para la soledad, la inseguridad o una sensación de vacío.

Un ejercicio difícil, pero efectivo: antes de buscar a un ex, conviene hacerse una pregunta revelador. ¿Quiero estar nuevamente con esta persona porque ambos hemos cambiado y podemos construir algo diferente, o porque extraño lo conocido? Cuando tengas la respuesta, decide.

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