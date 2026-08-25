¿La falta de sexo es motivo de divorcio en EE.UU.? Abogados lo aclaran

Indistintamente del proceso legal para tramitar un divorcio, la falta de sexo es motivo de ruptura en cualquier matrimonio. Incluso, en algunos casos la separación no se produce por abstinencia, sino por adicción.

Si estás en una relación donde la sexualidad ha sido apartada o negada por tu pareja, sin justificación alguna, los abogados señalan que puede utilizarse como prueba durante una demanda de divorcio, alegando “incompatibilidad”, “abandono” y “crueldad psicológica”.

El equipo de abogados Ramos Law Group, que ofrece sus servicios en Texas, el divorcio es básicamente una decisión libre en los tribunales, por lo que no requiere alegar culpabilidad.

“Puedes solicitar el divorcio sin probar que tu cónyuge haya cometido alguna falta”, señala el sitio web.

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¿Debo exponer la falta de sexo ante un juez?

Aunque es una decisión personal exponer los motivos de divorcio, la mayoría de los demandantes optan al “divorcio sin culpa”, un recurso permitido por las leyes de Estados Unidos para simplemente no presentar o exponer las razones ante un juez.

En este sentido, no necesitas demostrar que tu pareja hizo algo malo y solo debes declarar que el matrimonio está irremediablemente roto o que existen diferencias irreconciliables.

En estos casos, al no alegar alegar culpabilidad, el juez comprende que existe “incompatibilidad” y considera que el matrimonio se ha vuelto insostenible “debido a conflictos o discordias irreconciliables”. Acto seguido: inicia oficialmente el proceso de divorcio.

¿Y cuándo conviene exponer la falta de sexo para tramitar un divorcio?

Si el objetivo solo consiste en conseguir separación legal, exponer la abstinencia sexual o falta de sexo no es necesario, a menos que busques otros beneficios.

El equipo de expertos de Find Law explica que demostrar la falta de sexo mediante la figura del “abandono constructivo” puede otorgar ciertos beneficios estratégicos en Estados Unidos. Estos son los más recurrentes durante un proceso legal:

Pensión alimenticia

En la mayoría estados del país, entre ellos Carolina del Norte, Florida y Virginia, el juez toma en cuenta la “conducta marital” al decidir la pensión alimenticia. Y allí es donde entra el abandono constructivo por falta de sexo o negación del mismo.

Básicamente, al demostrar que tu cónyuge abandonó sus deberes matrimoniales (como la intimidad), esto refuerza tu derecho a recibir un apoyo económico.

En caso contrario, si eres quien pagaría esta pensión alimenticia, podrías probar que tu pareja cometió una falta grave, como la deserción constructiva, y el juez podría reducir o eliminar por completo tu obligación de pagarle una pensión alimenticia.

Mayor porcentaje en la división de bienes

En 41 estados estados del país existen las leyes de distribución equitativa, que no siempre significa un 50/50 o división en partes iguales.

En este sentido, el juez evalúa las circunstancias que llevaron a la ruptura y si pruebas que tu pareja rompió el vínculo matrimonial por falta de sexo y de forma injustificada, podrías recibir un porcentaje mayor de los bienes matrimoniales (cuentas bancarias, propiedades, inversiones).

Exención de los periodos de separación obligatorios

Ojo a esto: para tramitar un divorcio sin culpa, muchos estados exigen que vivas físicamente separada de tu pareja, al menos durante 6 meses o hasta un año. Sin embargo, al exponer la falta de sexo (abandono constructivo), el juez puede omitir esos periodos de tiempo.

Esto significa que podrías presentar la demanda de inmediato e iniciar el proceso de divorcio.

Antes de tomar una decisión sobre el comienzo de los trámites de divorcio, es conveniente recibir asesoría de un abogado especializado en el área. Además de la separación, podrías obtener beneficios que quizás no conozcas y que están establecidos por las leyes.

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