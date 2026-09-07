Sheinbaum responde a imagen de Trump y afirma que México no será colonia de EE.UU.

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum afirmó este lunes que su país “no es ni será colonia ni protectorado de ningún país extranjero”, horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, difundiera una imagen en la que el territorio estadounidense aparece extendido sobre México, Canadá y otras naciones.

Trump publicó el mapa en su plataforma Truth Social. La imagen muestra con los colores de la bandera estadounidense a Estados Unidos y también a Canadá, Groenlandia, México, las islas del Caribe y los países de Centroamérica, en una representación que generó cuestionamientos por la amplitud del territorio que atribuye a Washington.

Sheinbaum no mencionó directamente a Trump al responder a la publicación. A través de su cuenta en X, la mandataria mexicana escribió: “En el mes de la patria reafirmamos que México no es ni será colonia ni protectorado de ningún país extranjero. Orgullosamente somos un país libre, independiente y soberano”.

En el mes de la patria reafirmamos que México no es ni será colonia ni protectorado de ningún país extranjero. Orgullosamente somos un país libre, independiente y soberano. — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) September 7, 2026

La declaración se produce en medio de una relación marcada por negociaciones y diferencias entre los gobiernos de México y Estados Unidos desde el regreso de Trump a la Casa Blanca para un segundo mandato.

De acuerdo con CNN en Español, Trump ha planteado en distintas ocasiones iniciativas relacionadas con una eventual ampliación de la influencia territorial estadounidense. Entre ellas, ha expresado su interés en que Groenlandia pase a formar parte de Estados Unidos y ha sugerido que Canadá se convierta en el estado número 51.

También impulsó el uso del nombre Golfo de América para el Golfo de México, una decisión que México ha rechazado.

Las autoridades de Dinamarca, Canadá y México han descartado las propuestas relacionadas con la incorporación de sus territorios a Estados Unidos.

Cooperación, pero sin subordinación

Desde el inicio del segundo mandato de Trump, Sheinbaum ha insistido en que México busca mantener una relación de cooperación con Washington en asuntos como seguridad, migración y comercio, pero bajo principios de respeto y sin subordinación.

Durante el mensaje por su Segundo Informe de Gobierno, pronunciado la semana pasada, la presidenta reconoció que la relación bilateral ha enfrentado “dificultades”, aunque sostuvo que su gobierno continuará buscando el entendimiento con Estados Unidos.

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