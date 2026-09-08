Entran en vigor aranceles de Canadá de hasta 50%: Así afecta a los consumidores estadounidenses

A partir del primer minuto de este martes 8 de septiembre de 2026, cerca de 700 productos estadounidenses enfrentan nuevos aranceles canadienses de 15%, 25% y hasta 50%, como parte de una represalia valuada en 27,600 millones de dólares canadienses, equivalentes a unos $20,000 millones de dólares estadounidenses.

La medida, que llega tras el fracaso de las negociaciones comerciales entre ambos gobiernos, afecta una amplia lista de mercancías que cruzan la frontera y podría tener consecuencias para empresas, productores y consumidores a ambos lados de la frontera.

Canadá respondió de manera agresiva, “dólar por dólar”, a la decisión del presidente Donald Trump de imponer aranceles del 50% a productos canadienses el fin de semana previo.

Lo que aún no está claro es cuánto de ese costo adicional terminará trasladado directamente al precio que paga el consumidor final, incluyendo estadounidenses, algo que analistas de comercio ya advierten podría sentirse en las próximas semanas.

¿Qué productos se encarecen y por qué a los trabajadores en EE.UU. les importa?

El acero y el aluminio son productos afectados sensiblemente: antes tenían un contraarancel del 25%, ahora enfrentan un 50%, junto con muebles y ropa. Para trabajadores estadounidenses que se desempeñan en manufactura, construcción o venden productos importados, este golpe arancelario puede traducirse en menos pedidos y salarios más ajustados.

También hay un arancel del 25% que golpea al queso y otros lácteos, electrodomésticos como lavadoras y refrigeradores, y ciertas variedades de pescados y mariscos. Muchas familias que compran electrodomésticos de línea blanca podrían ver aumentos de precio en los próximos meses, especialmente si las marcas trasladan el costo al consumidor final.

Una tercera categoría establece aranceles del 15% a herramientas y maquinaria, incluidos montacargas y equipos de aire acondicionado.

La lista completa supera las 700 categorías e incluye también miel natural, perfumes, papel, pulpa de madera y ciertos productos electrónicos como teléfonos inteligentes, que enfrentarán hasta 50% de arancel, según detalló el gobierno canadiense.

La cadena de represalias que ya lleva meses escalando

Este nuevo round de la guerra comercial comenzó cuando Trump anunció, a fines de agosto, aranceles del 50% a vehículos, autopartes y acero canadienses que entrarán en vigor el 1 de enero de 2027. Canadá no esperó ese plazo. El primer ministro Mark Carney adelantó su respuesta y decidió igualar los aranceles estadounidenses producto por producto.

“Canadá igualará los nuevos aranceles de Washington dólar por dólar para proteger a los trabajadores, agricultores, familias y empresas canadienses”, sostuvo Carney en una conferencia de prensa desde Ottawa el 22 de agosto.

El ministro de Finanzas canadiense, François-Philippe Champagne, detalló que las contramedidas se concentran en sectores como “acero, lácteos, electrodomésticos, maquinaria agrícola, pulpa y papel, y electrónicos”. Es decir, prácticamente ningún renglón del consumo cotidiano queda fuera del radar.

El efecto directo de estas medidas en el bolsillo del consumidor

Para los trabajadores de manufactura en industrias que tienen una estrecha cadena binacional, el riesgo no es solo el precio en tienda. Ambos países dependen enormemente uno del otro para intercambiar insumos industriales, y una desaceleración en pedidos por aranceles más altos puede provocar menos horas de trabajo o recortes de personal.

Esto, además de que comprar ciertos electrodomésticos o muebles importados desde Canadá podría encarecerse en las próximas semanas, sobre todo si los distribuidores estadounidenses ajustan inventario ante el nuevo costo de importación.

Para muchas familias que ya sienten presión por la inflación en alimentos y combustibles, este conflicto comercial añade otra capa de incertidumbre cuando quieran equipar sus hogares o reparar el auto en los próximos meses.

¿Qué puede hacer el consumidor ante el nuevo arancel?

Ante el aumento de costos que podría trasladarse gradualmente a las tiendas, hay pasos prácticos que conviene considerar:

Comparar precios de electrodomésticos antes de que los distribuidores ajusten sus inventarios con el nuevo costo arancelario

antes de que los distribuidores ajusten sus inventarios con el nuevo costo arancelario Revisar el origen de los productos al comprar muebles, ropa o artículos de acero, ya que los fabricados en EE.UU. no cargan el sobrecosto

al comprar muebles, ropa o artículos de acero, ya que los fabricados en EE.UU. no cargan el sobrecosto Anticipar compras grandes si se planeaba adquirir electrodomésticos o herramientas importadas de Canadá en los próximos meses

si se planeaba adquirir electrodomésticos o herramientas importadas de Canadá en los próximos meses Seguir la evolución del conflicto comercial, porque Washington ya prepara una nueva ronda de aranceles para 2027 que podría reavivar la escalada

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el impacto de los aranceles canadienses a productos estadounidenses

¿Cuándo entraron en vigor los aranceles de represalia de Canadá?

Entraron en vigor a la medianoche de este martes 8 de septiembre de 2026, según confirmó el Departamento de Finanzas canadiense.

¿Qué productos estadounidenses tienen el arancel más alto?

El acero, el aluminio, los muebles y la ropa enfrentan el arancel máximo de 50%, junto con teléfonos inteligentes y otros equipos electrónicos.

¿Cuánto dinero cubren estos aranceles de represalia?

Las medidas alcanzan a cerca de 700 productos estadounidenses por un valor de 27,600 millones de dólares canadienses, equivalentes a unos 20,000 millones de dólares.

¿Por qué Canadá decidió imponer estos aranceles?

Como represalia directa después de que el presidente Donald Trump impusiera aranceles del 50% a productos canadienses tras el colapso de las negociaciones comerciales.

¿Afectará esto los precios que pagan los consumidores en Estados Unidos?

Es probable, aunque analistas señalan que todavía no está claro cuánto del costo adicional se trasladará directamente a los precios finales en tienda.

¿Habrá más aranceles en el futuro?

Sí. Trump ya anunció aranceles adicionales del 50% para vehículos y acero canadienses que entrarán en vigor el 1 de enero de 2027, lo que podría intensificar aún más la disputa.

Conclusión

Si ambos gobiernos no retoman las negociaciones antes de que termine el año, la próxima ronda de aranceles automotrices de enero de 2027 podría golpear con más fuerza a consumidores y trabajadores hispanos que compran vehículos o piezas fabricadas en Canadá.

Mientras tanto, el consejo más práctico es vigilar de cerca el origen de los productos de consumo cotidiano antes de que el sobrecosto arancelario termine reflejado en la etiqueta de precio.

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