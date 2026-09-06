Sheinbaum busca una buena relación con Trump, pero advierte que México no se subordinará

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este domingo que su gobierno busca mantener una relación positiva con Estados Unidos durante la segunda administración de Donald Trump, aunque dejó claro que cualquier esquema de colaboración deberá respetar la soberanía mexicana.

Durante un acto celebrado en Monterrey, capital de Nuevo León, como parte de su gira nacional para presentar los resultados de sus primeros dos años de gobierno, recordó la relación que mantuvieron Trump y el expresidente Andrés Manuel López Obrador durante el primer mandato del republicano, entre 2017 y 2021.

La mandataria señaló que México aspira a reproducir el clima de entendimiento que, a su juicio, caracterizó entonces la relación bilateral, pero bajo una premisa que calificó como fundamental: cooperación sin subordinación.

También evocó otros episodios de acercamiento entre ambos países y mencionó las relaciones que mantuvieron Benito Juárez y Abraham Lincoln, así como Lázaro Cárdenas y Franklin Roosevelt.

Su mensaje se produce en medio de una relación marcada por diferencias con Washington en asuntos como seguridad, narcotráfico y comercio. México y Estados Unidos, además, avanzan en la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Durante su segundo informe de gobierno, presentado el pasado 1 de septiembre, Sheinbaum ya había defendido la búsqueda de acuerdos con Estados Unidos pese a las dificultades surgidas entre ambos países.

La presidenta ha insistido en que la cooperación bilateral debe sustentarse en el respeto a la soberanía, la integridad territorial y la responsabilidad compartida, además de la confianza y el respeto mutuos.

En ese contexto, sostuvo que colaborar con Washington no implica renunciar a los principios de México y aseguró que mientras permanezca al frente del Ejecutivo defenderá la soberanía, la dignidad y la independencia del país.

Las declaraciones ocurren mientras la administración Trump ha incrementado la presión sobre México para reforzar la lucha contra el narcotráfico. Entre los asuntos que han generado tensión está la acusación de presuntos vínculos con organizaciones criminales contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios de ese estado.

El gobierno de Sheinbaum ha rechazado esas acusaciones al considerar que Washington no ha presentado pruebas suficientes que sustenten los señalamientos.

La presidenta también vinculó su mensaje con el llamado “mes de la patria” en México, en referencia a las celebraciones de septiembre por la independencia del país, cuyo inicio se conmemora el 16 de septiembre de 1810 con el levantamiento encabezado por el sacerdote Miguel Hidalgo.

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