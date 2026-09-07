US Open: Coco Gauff despierta a Iva Jovic de su sueño

QUEENS, NY – La revelación del torneo, la estadounidense de 18 años Iva Jovic, se estrelló contra el muro que le puso al otro lado de la red su compatriota Coco Gauff. Con una defensa excepcional desde el fondo de la pista y unas rapidísimas piernas para llegar a cualquier dejada, la campeona en 2023 se clasificó para cuartos de final del US Open con un contundente 6-1 y 6-4.

Gauf se clasificó entre los ocho mejores de un Grand Slam por decimosegunda vez, pero serán sus primeros cuartos en Nueva York desde que se llevara el trofeo en 2023. Su próxima rival será la rusa Mirra Andreeva, número 5 del mundo, que dejó en el camino a la austríaca Anastasia Potapova.

Coco no arrancó bien el partido. Perdió su servicio en el primer juego con una doble falta, su talón de Aquiles en muchas ocasiones. Pero Jovic, con varios errores no forzados que terminaron en la red y varias pelotas largas por arriesgar demasiado, no sólo no logró consolidar el break, sino que se dejó seis juegos al hilo para dejar ir el primer set en 34 minutos. Fue un regalo que Gauff recibió con gusto.

El segundo set fue otra historia. Después de irse al vestuario para recomponerse, Jovic ajustó su juego, atacó con más precisión y puso presión sobre Gauff. Fue entonces cuando la número 4 del mundo mostró su capacidad defensiva, convirtiéndose en una máquina de devolver todo lo que pasaba la red. Aún haciéndola correr de esquina a esquina en puntos largos, el fallo de Jovic llegaba antes que el error de Gauff. La de Torrance, California, tiene un futuro brillante por delante con sus 18 años, pero esta noche el Arthur Ashe, el estadio de tenis más grande del mundo, le quedó grande.

Aún así fue un vibrante segundo set que el público que llenó las gradas, que mayoritariamente apoyó a Gauff, pudo disfrutar. Si gana el torneo, saldrá de Nueva York como número 1 del ranking mundial.

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