EE.UU. ataca petroleros iraníes frente a la isla de Jarg

Estados Unidos atacó el martes varios petroleros iraníes cerca de la isla de Jarg, en las inmediaciones del estrecho de Ormuz, en una nueva escalada militar entre Washington y Teherán, según dos funcionarios estadounidenses.

Uno de los funcionarios señaló a Associated Press que los buques estaban vinculados al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y que el ataque respondió a intentos iraníes de lanzar misiles contra un buque de guerra de la Armada estadounidense.

La nueva ofensiva ocurre después de que ambos países intercambiaran ataques durante los últimos días y mientras vuelven a aumentar las posibilidades de nuevos combates tras más de seis meses de guerra.

La respuesta iraní no tardó en llegar. La Armada de la Guardia Revolucionaria advirtió a las tripulaciones de los petroleros ubicados cerca de los puertos de Kuwait y Bahréin que abandonaran inmediatamente sus embarcaciones, según AP.

La advertencia, transmitida por la televisión estatal iraní, aseguró que los buques podrían convertirse en objetivos de represalias por los ataques estadounidenses contra petroleros iraníes.

La Guardia Revolucionaria extendió el aviso tanto a barcos anclados como a aquellos que se encontraran atracados y afirmó que las embarcaciones serían consideradas objetivos.

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Teherán también acusó a Kuwait y Bahréin de permitir la presencia de fuerzas estadounidenses y de colaborar con Washington en los ataques.

La advertencia llega pocos días después de que el ejército estadounidense informara sobre el ataque contra tres petroleros iraníes.

Washington afirmó entonces que había tomado esa medida después de que buques de guerra estadounidenses fueran alcanzados por misiles balísticos y advirtió que, si fuera necesario, destruiría la que describió como una flota petrolera iraní “limitada y vulnerable”.

Irán respondió posteriormente anunciando planes para establecer una nueva “zona de exclusión” cerca del estrecho de Ormuz para los buques que intentaran atravesar esta ruta marítima.

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