Feroz incendio en taller de vehículos de Brooklyn deja a cinco bomberos heridos

Un gran incendio en un taller mecánico y de carrocería en Coney Island dejó a cinco oficiales bomberiles heridos y posteriormente fueron llevados al hospital con lesiones leves, informó el Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY).

El siniestro, que requirió de la intervención de dos dotaciones de bomberos, empezó poco después de las 9:30 de la mañana en un taller de autos de una sola planta ubicado en el número 3088 de la avenida Cropsey.

Al menos 45 unidades de camiones de bomberos y más de 140 oficiales bomberiles y personal de emergencias médicas se apersonaron en el sitio para responder al fuego, informó ABC 7 NY.

Brooklyn *2nd Alarm* Box 3551. 3088 Cropsey Ave off Neptune Ave. Coney Island. Fire in an autobody shop — NYCFireWire (@NYCFireWire) September 7, 2026

Las imágenes captadas por la aplicación Citizen muestran una densa columna de humo negro saliendo de la tienda de una sola planta mientras los bomberos intentan entrar.

CONEY ISLAND FIRE: Heavy smoke could be seen pouring into the sky as firefighters responded to a fire. – https://t.co/WcPaY5i3Eu#Brooklyn #fire pic.twitter.com/n9EJ5hBJRB — News12BK (@News12BK) September 7, 2026

Los servicios de emergencia transportaron a los cinco bomberos lesionados al hospital NYC Health + Hospitals/South Brooklyn Health con heridas que no ponían en riesgo sus vidas.

El incendio fue controlado cerca de las 10:15 de la mañana del lunes.

La causa del siniestro está siendo investigada por las autoridades correspondientes.

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