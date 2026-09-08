Huracán Lowell golpea Hawaii: Kauai enfrenta vientos destructivos, inundaciones y riesgo de deslizamientos

El huracán Lowell puso a Hawaii bajo una de las jornadas meteorológicas más delicadas de la temporada, después de acercarse a las islas occidentales con vientos de hasta 177 km/h, enormes olas y lluvias capaces de desencadenar inundaciones y deslizamientos. Kauai quedó bajo advertencia de huracán mientras Oahu permaneció bajo aviso de tormenta tropical.

La amenaza llevó a las autoridades a desplegar medidas extraordinarias. El gobernador de Hawaii, Josh Green, declaró el estado de emergencia para todo el estado, una decisión que permitió liberar recursos y activar a la Guardia Nacional ante el avance del ciclón.

Lowell pasa cerca de Ni’ihau y mantiene a Kauai bajo amenaza

Durante la noche del lunes, el núcleo de Lowell pasó cerca de Ni’ihau y al oeste de Kauai, de acuerdo con la Advertencia Especial 49 del Servicio Nacional de Meteorología (NWS). Aunque el ciclón comenzó a debilitarse después de alcanzar su máxima intensidad, sus efectos continuaron representando un peligro considerable para las comunidades.

Frente a Kauai se registraron vientos de hasta 160 Kkm/h, mientras las olas alcanzaron entre 6 y 9 metros. La combinación de viento, oleaje y lluvia elevó el riesgo tanto para las zonas costeras como para las regiones montañosas de la isla.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) advirtió que las condiciones destructivas podrían prolongarse durante el martes. Las autoridades también alertaron sobre posibles inundaciones costeras y en áreas bajas, mientras las lluvias intensas seguirían afectando distintas partes del archipiélago hasta el miércoles.

Ríos desbordados y peligro de deslizamientos en Kauai

La lluvia es uno de los mayores riesgos asociados con Lowell. Algunos sectores de Kauai podrían recibir hasta 40 centímetros de precipitaciones, una cantidad especialmente preocupante debido al accidentado relieve de la isla.

El administrador de Gestión de Emergencias de Kauai, Elton Ushio, señaló que las condiciones se estaban deteriorando rápidamente y que varios ríos ya habían alcanzado niveles de inundación. También advirtió sobre la posibilidad de cierres prolongados en la autopista Kuhio, una vía esencial para la movilidad de los habitantes.

El alcalde de Kauai, Derek Kawakami, pidió a los residentes que se refugiaran y evitaran desplazarse antes de que las condiciones empeoraran.

Las marejadas asociadas con Lowell podrían elevar el nivel del agua entre 60 centímetros y 1.2 metros por encima del terreno normalmente seco en sectores del condado. Las costas del sur de Kauai y Ni’ihau se encuentran entre las zonas con mayor riesgo.

Oahu también enfrenta vientos, oleaje y cortes de electricidad

Aunque Kauai recibió el impacto más directo, Oahu tampoco quedó al margen. La isla más poblada de Hawaii, donde se encuentra Honolulu, permaneció bajo advertencia de tormenta tropical.

Las condiciones de tormenta tropical podrían persistir hasta las primeras horas del martes. Las autoridades anticiparon ráfagas capaces de derribar ramas y árboles, además de provocar interrupciones del suministro eléctrico, especialmente en las zonas elevadas.

El oleaje también representó un peligro adicional. Las grandes olas generaron corrientes marinas potencialmente mortales a lo largo de las costas expuestas, una situación que podría prolongarse aproximadamente un día después del paso más cercano del sistema.

Escuelas, oficinas y vuelos fueron suspendidos

Ante el deterioro de las condiciones, Green ordenó el cierre de oficinas estatales y municipales, escuelas públicas y tribunales en Kauai hasta el martes. El objetivo fue reducir la circulación y permitir que los servicios de emergencia concentraran sus esfuerzos en las áreas más vulnerables.

El aeropuerto de Lihue, el único aeropuerto de Kauai, también suspendió todos sus vuelos durante el lunes. Las autoridades indicaron que las pistas serían inspeccionadas antes de determinar cuándo podrían retomarse las operaciones.

Mientras tanto, la Agencia de Gestión de Emergencias de Kauai recomendó a los habitantes permanecer en sus viviendas, cargar combustible y dispositivos electrónicos, renovar recetas médicas y disponer de agua y alimentos suficientes para varios días.

Las autoridades también aconsejaron llenar recipientes, baldes y bañeras con agua para usos que no impliquen consumo. Quienes viven cerca de la costa o en zonas bajas deben estar preparados para evacuar si reciben una orden oficial.

La llegada de Lowell encuentra a Hawaii después de varias tormentas recientes. La actividad ciclónica ha dejado comunidades expuestas y con infraestructura vulnerable, por lo que las lluvias adicionales podrían agravar problemas existentes.

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