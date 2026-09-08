Mourinho defiende a Vinicius tras recibir abucheos en Champions League 

El portugués José Mourinho, entrenador del Real Madrid, defendió a Vinícius Junior, pitado por su afición durante la victoria ante el Inter Milán (2-1).

El entrenador portugués aseguró sobre este que “quien lo da todo no está obligado a dar más” y se mostró confiado en que “llegará el momento en el que decida y gane partidos”.

Mourinho: "Vinícius no está a tope. Lo veo yo y lo vemos todos. Él lo sabe y está trabajando mucho para ser ese jugador que decide partidos".



"Vinícius está trabajando más duro que nunca y tengo mucho respeto por él". pic.twitter.com/skz7I0G55Z — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) September 8, 2026

“No critico a la afición, no hablo de ello. Hablo como entrenador y mi relación con él. Merece todo mi respeto. No está a tope, es algo que vemos todos. Él lo sabe, es el primero y está trabajando mucho para ser el Vinícius que define partidos. Pero al no estar a tope está trabajando más que nunca en entrenamientos y partidos.

Mourinho también explicó que tiene mucho respeto por Vini y llegará el momento “que decida partidos”.

“Las pocas veces que no ha podido defender con el bloque ha sido por fatiga. Ha tenido una entrega en el partido muy buena. Tengo mucho respeto por este Vinícius que me he encontrado y ya llegará el momento en el que decida y gane partidos”, dijo en rueda de prensa.

“Si el trabaja para el equipo tiene siempre mi apoyo. Esto no significa que tiene que ser titular siempre o los 90 minutos. Ha tenido acciones que, el Vinícius que mata partidos, lo hubiera hecho; lo sufrí el año pasado contra el Benfica. Pero quien lo da todo no está obligado a dar más”, completó.

Mourinho no presta atención a abucheos a Vinicius

Además de Vinícius, Kylian Mbappé también fue pitado al ser sustituido. Courtois terminó salvando al Real Madrid varias veces y aseguró la victoria.

“No comento las reacciones del público. No lo haré hasta mi último día aquí. Cuando él ha sido sustituido le he dado un beso y eso para mí significa respeto por el trabajo que ha hecho para el equipo”, aseguró.

“El Real Madrid tiene otro tipo de exigencia. A vosotros os gustan este tipo de preguntas por si digo que estoy enfadado con la afición, pero no estoy enfadado con la afición”, comentó.

Sigue leyendo:

Colombiano James Rodríguez jugaría en el Avellino tras su paso por la MLS