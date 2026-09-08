Colombiano James Rodríguez jugaría en el Avellino tras su paso por la MLS

El mediocampista colombiano, James Rodríguez está a un paso de regresar a Europa y vestirá la camiseta de Avellino, de la segunda división de Italia, luego de estar sin club desde el 1° de julio pasado y tras haber disputado el Mundial 2026 con su selección.

Según informaron desde Europa, el entrenador Alessandro Nesta, leyenda del fútbol italiano, fue clave para el arribo del volante de 35 años que vistió las camisetas de Real Madrid, Bayern Munich y Porto, entre otros clubes, y solo restan detalles económicos.

El Unione Sportiva Avellino 1912 está actualmente en la quinta posición de la Serie B italiana, a tres puntos del líder, Palermo, y es uno de los candidatos al ascenso a la máxima división del fútbol de aquel país.

Nueva oportunidad en su carrera

El colombiano no arrastra buenas últimas temporadas a nivel clubes porque en su paso por Minnesota de la MLS de Estados Unidos apenas disputó ocho encuentros y si bien antes de eso había sumado cinco goles en 34 encuentros con la camiseta de León de México, previo a eso solo sumó siete presencias en Rayo Vallecano.

Antes de desembarcar en el país norteamericano en febrero, James estuvo en el radar de Platense y Estudiantes, aunque eligió al elenco estadounidense. En la última Copa del Mundo, el mediocampista fue titular en los cinco compromisos de Colombia, tres por la fase de grupos, uno por los dieciseisavos y el restante por los octavos de final, instancia en la que el equipo de Néstor Lorenzo quedó eliminado ante Suiza.

A sus 35 años, el volante que en el fútbol argentino pasó por Banfield intentará volver a su mejor versión a nivel clubes y aprovechar esta oportunidad, luego de que el mercado en las principales ligas cerrara días atrás.

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