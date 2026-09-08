Nueva York publica 170,000 archivos guardados sobre la calidad del aire tras el 11S

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció este martes que publicará más de 170,000 páginas de registros inéditos vinculados con la calidad del aire después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, aclarando sobre lo que las autoridades tenían conocimiento en relación con las condiciones tóxicas en torno a la Zona Cero, a la vez que afirmaban públicamente a los ciudadanos y a los equipos de rescate que la calidad del aire era segura.

Asimismo, los registros, en los que se incluyen informes sobre la calidad del aire, datos de contaminación y correspondencia entre funcionarios municipales, se publicarán en un portal público en línea mientras la ciudad se prepara para conmemorar el 25.° aniversario de los atentados terroristas.

Los documentos estaban almacenados en 68 cajas en una oficina municipal, y muchos fueron descubiertos en 2025, indicaron las autoridades.

De acuerdo con los funcionarios municipales, los documentos revisados por la administración de Mamdani demuestran que los líderes gubernamentales entendían los riesgos que suponía la quema de toxinas en la Zona Cero.

Los registros de 2001 señalan que a las autoridades les preocupaban las posibles demandas vinculadas con la exposición a sustancias químicas, incluso mientras la Gran Manzana seguía asegurando a los neoyorquinos que el aire era seguro, informó ABC 7 NY.

La publicación se produce después de años de demandas de transparencia por parte de los sobrevivientes del 11 de septiembre, activistas y personal de primera respuesta. Además, resuelve un litigio interpuesto por el grupo activista 9/11 Health Watch, que demandó a la ciudad para obligar a la publicación de los registros.

Por su parte, la concejala Julie Menin dijo a inicios de 2026, luego de los atentados de Manhattan, que se aseguró a los residentes y los servicios de emergencia que el aire era seguro; no obstante, miles de personas enfermaron posteriormente de dolencias vinculadas con los atentados, incluyendo el cáncer.

La administración del alcalde señaló que los próximos meses se revisarán, editarán y publicarán documentos adicionales, mientras que las autoridades sigan investigando los registros relacionados con la contaminación ambiental.

El alcalde tenía previsto anunciar formalmente la liberación de los documentos en una rueda de prensa este martes en la mañana en el Ayuntamiento, en compañía de Jon Stewart, defensor de las familias de los atentados del 11 de septiembre.

Por muchos años, han perdurado las dudas sobre la gestión de la ciudad en ese entonces ante los problemas de calidad del aire luego del 11S y sobre si los residentes, empleados y personal de primera respuesta fueron debidamente alertados de los posibles peligros para la salud vinculados con el polvo y las toxinas liberadas tras estrellarse un avión en cada una de las torres gemelas del World Trade Center.

Se espera que los documentos recientemente publicados brinden una de las visiones públicas más completas hasta la fecha sobre la respuesta de la ciudad en los meses posteriores a los atentados terroristas.

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