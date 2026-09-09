Nueva York elimina tuberías de plomo y logra un importante ahorro para miles de propietarios

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, y la gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, anunciaron este miércoles que el programa gratuito de sustitución de tuberías de plomo de la ciudad ahorró a más de 900 dueños de viviendas en El Bronx y Queens más de $10,000 dólares cada uno, y hay más propietarios que pueden tener la opción de reemplazo sin ningún costo.

El Departamento de Protección Ambiental de la Ciudad de Nueva York (DEP), que administra el programa, también cuenta con un financiamiento estatal y federal de $96 millones de dólares, incluyendo una subvención estatal de Nueva York de $14 millones de dólares otorgada hace poco y $10 millones de dólares del gobierno federal.

Las autoridades de la ciudad señalaron que se espera que el programa limite hasta 7,000 tuberías de plomo de propiedades privadas en barrios de bajos recursos y barrios “desproporcionadamente afectados por la contaminación ambiental y los impactos del cambio climático”.

De acuerdo con Mamdani, el plomo será sustituido por cobre, informó AM NY.

“Estamos yendo de puerta en puerta para asegurarnos de que los neoyorquinos puedan llevar de forma segura el agua potable de primera calidad de nuestra ciudad, proveniente de los embalses del norte del estado, a sus mesas sin tener que elegir entre su salud y una factura de $10,000 dólares”, indicó. “En colaboración con la gobernadora Hochul, estamos reemplazando las tuberías de plomo por nuevas tuberías de cobre seguras sin costo alguno para los propietarios de viviendas elegibles de la ciudad de Nueva York”.

Las tuberías de servicio de agua conectan las propiedades individuales con la red principal de agua de la Gran Manzana. Dado que las tuberías son de propiedad privada, los dueños suelen ser responsables de su reemplazo, lo que puede costar a los ciudadanos más de $10,000 dólares.

A través del programa del DEP, los propietarios elegibles pueden cambiar las tuberías de servicio de plomo o acero galvanizado gratuitamente; las tuberías galvanizadas por lo general tienen un recubrimiento para prevenir la oxidación y están en viviendas antiguas.

“La capacidad de pago nunca debería ser un impedimento para tener agua potable limpia y segura”, explicó Hochul. “Desde que asumí el cargo, hemos destinado $10,600 millones de dólares a proyectos de infraestructura hídrica en todo el estado, y en El Bronx y Queens, esa inversión está ahorrando a los propietarios elegibles más de $10,000 dólares. Trabajando con el alcalde Mamdani, continuaremos protegiendo el agua potable pública en la ciudad de Nueva York, empoderando a los residentes para que prioricen su salud eliminando el plomo sin costo alguno”.

¿Quiénes pueden optar por el servicio?

De acuerdo con el DEP hay alrededor de 121,100 tuberías de servicio de plomo o galvanizadas conocidas en toda la ciudad.

Ya se completaron las obras de sustitución en Mount Eden, Fordham Heights, University Heights, Kingsbridge Heights, Belmont y Mount Hope en El Bronx.

En otros barrios del distrito, las obras están en proceso en Melrose, Mott Haven, Concourse Village, Eastchester, Edenwald, Baychester, Williamsbridge, Norwood, Bedford Park, Pelham Gardens, Wakefield y Allerton, así como en Flushing, Murray Hill, Queensboro Hill y East Flushing en Queens.

La municipalidad planea extender el programa a Soundview, en El Bronx, y a Borough Park, en Brooklyn, a principios de 2027.

Los dueños que cumplan con los requerimientos recibirán cartas directamente del DEP con instrucciones sobre cómo inscribirse en el programa de cambio de tuberías de plomo.

“Proteger a los neoyorquinos, especialmente a los más vulnerables, es la esencia de la misión del DEP, y reemplazar las tuberías de plomo de propiedad privada es una prioridad absoluta para el DEP, ya que el plomo, incluso en pequeñas cantidades, puede causar daños irreversibles a los niños pequeños y a las mujeres embarazadas o que puedan quedar embarazadas”, declaró la comisionada del DEP, Lisa F. Garcia. “Hago un llamado a todos los propietarios elegibles a que aprovechen este programa gratuito”.

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