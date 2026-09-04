Lucha contra el plomo: aceleran plan para cambiar gratis tuberías y ahorrar $10,000 a familias

Las tuberías de plomo han sido utilizadas durante años en la plomería de muchas casas y apartamentos en la Gran Manzana, pero representan graves riesgos para la salud, especialmente cuando se filtra en el agua potable, por lo que la Ciudad está metiéndole acelerador a una iniciativa que busca reemplazarlas.

Y es que aunque es bien sabido que el plomo puede generar serios problemas de salud, especialmente en niños y mujeres embarazadas, afectando el sistema nervioso, riñones, hígado y otros órganos y retrasando el desarrollo físico y mental, en Nueva York hay unas 130,000 casas con tuberías elaboradas con el peligroso metal.

Así lo reveló la comisionada del Departamento de Protección Ambiental de la Ciudad, Lisa García, tras explicar que una de las prioridades de la administración Mamdani es garantizar que las tuberías de plomo en la Gran Manzana digan “adiós” de manera definitiva.

Y a tono con esa meta, equipos de ingenieros expertos están recorriendo vecindarios de bajos recursos para cambiar las tuberías de plomo por tuberías de cobre, en diligencias que pueden tomar entre 3 y 12 horas por cada casa.

El Diario evidenció las labores en el barrio Allerton, en El Bronx, donde más del 32% de residentes son latinos, y donde se adelantan obras en más de una docena de hogares.

“Esta iniciativa es para reemplazar las líneas de tubería de plomo que llevan agua a las casas. Lo que estamos haciendo es ayudar a familias de estos vecindarios ahorrándoles entre $5,000 y $10,000 dólares que les costaría hacer ese cambio ellos mismos”, dijo la funcionaria, tras advertir que hasta el momento se han cambiado tuberías de plomo por cobre en unas 1,200 casas y explicar que el problema no es el agua sino los ductos.

La comisionada del Departamento de Protección Ambiental de NYC, Lisa García en El Bronx. Foto Edwin Martínez. Crédito: Edwin Martínez | Impremedia

“Nuestra agua en Nueva York no tiene plomo, porque viene directamente de las reservas de las montañas de los Catskill. Es un agua bien limpia. Pero desde que sale de la tubería de la Ciudad, que hace muchos años ya no es de plomo, cuando entra a las tuberías de las casas con líneas de plomo, se caen partículas al agua”, explicó la comisionada de origen hispano. “Esto afectan principalmente a niños menores de seis años, especialmente en cómo aprenden y cómo piensan, porque hay daños neurológicos. Y también a madres embarazadas que le pasan eso a los niños”.

La funcionaria manifestó que las obras se han ido adelantando gracias a fondos conjuntos otorgados a la Ciudad de Nueva York por parte del Estado y el gobierno federal, que suman casi $100 millones de dólares.

“Gracias a esos fondos estamos yendo a cada casa donde pensamos que hay tuberías de plomo, según nuestros datos. Nuestra meta es proteger la salud de todos los neoyorquinos y por qué no hacerlo ahora mismo. Empezamos ahora en El Bronx, luego lo haremos en barrios de Queens y después en Staten Island y Brooklyn”, dijo la jefa del Departamento ambiental de la Gran Manzana. Asimismo recalcó que para cumplir con la orden del gobierno federal de eliminar por completo las tuberías de plomo en los próximos 10 años, necesitarán más recursos.

El Departamento de Protección ambiental cambiando tuberías de plomo en casas de El Bronx. Foto Edwin Martinez. Crédito: Edwin Martínez | Impremedia

“Sabemos que hay como 130,000 casas en toda la ciudad que tienen tuberías de plomo. Y como sabemos que los recursos actuales que tenemos no van a alcanzar para hacer todo el trabajo, tenemos que pedir más fondos al Estado, porque entendemos que para familias de clase trabajadora como las que viven aquí en El Bronx, gastar $10,000 en estas obras es demasiado”, dijo la funcionaria del gobierno Mamdani.

“Queremos ayudar, pero necesitamos que los dueños de las casas les den el permiso a nuestros equipos para cambiar las tuberías”, fue el llamado de la Comisionada. “Entendemos que a veces la gente no quiere dejar entrar a alguien, pero lo hacemos para proteger a las familias y hemos visto que cuando se hace el cambio en una casa, las otras de la misma cuadra sienten más confianza y permiten hacer el trabajo”.

Las visitas actuales de los equipos de ingenieros se adelantan según datos que tiene la Ciudad sobre tuberías de plomo en casas viejas, ya que desde 1961 no se usan. Sin embargo, cualquier neoyorquino que desee beneficiarse del programa y saber si su casa tiene tuberías de plomo, puede comunicarse con el Departamento de Protección Ambiental para que realicen la evaluación de plomo.

“Si alguien quiere saber si tiene tubería de plomo puede preguntarle a los equipos que vean trabajando en la calle, o ir al sitio nyc.gov-leadpipe donde hay información completa sobre el programa”, dijo la comisionada García. “Si no saben algo, los podemos ayudar a averiguar y si sus casas tienen una línea de plomo, hay que aprovechar esta iniciativa porque así cada casa se puede ahorrar hasta $10,000 y proteger la salud”.

El ingeniero Kevin Remache en las obras de El Bronx. Foto Edwin Martinez. Crédito: Edwin Martínez | Impremedia

Nelly Quispe, una de las beneficiarias del programa de cambio de tubería, quien vive en su casa con su familia hace casi 8 años, se mostró sorprendida al enterarse que las tuberías del agua de su hogar eran de plomo y se alegró al saber que el equipo de contratistas de la Ciudad se la cambió, aunque en tono de broma, dijo que las obras no tenían muy contentas a sus mascotas.

“Nosotros tenemos casi 8 años aquí, y no sabía que había plomo en nuestra casa. Recién me entero. Y aunque al principio admito que uno es desconfiado, viendo gente que no conocemos, y dudamos, luego confirmamos que se trataba de gente de la Ciudad y mi esposo los atendió y me comunicó que iban a cambiar esto, lo que pareció algo muy bueno”, dijo la residente de El Bronx, originaria de Ecuador. “Estos son servicios que de verdad necesitamos para mejorar nuestra salud. Me deja muy agradecida, aunque me tienen loca los perros, porque comenzaron las obras desde las 7 de la mañana, pero fue por algo bueno”.

Kevin Remache, ingeniero ambiental, que trabaja hace 4 años con el Departamento de Protección de Protección Ambiental de la Ciudad, manifestó que como latino, le complace mucho saber que de la mano de la Ciudad está ayudando a su comunidad e instó a más familias a que se beneficien del cambio de tuberías, antes de que se acaben los fondos.

“Me da mucho orgullo hacer este tipo de labores, porque sé que el trabajo que estoy haciendo en colaboración con los contratistas, impacta la vida de los neoyorquinos y ver que estoy contribuyendo a mejorar a nuestras comunidades haciendo este impacto directo en varias familias, es algo que me complace”, dijo el joven ingeniero.

El Departamento de Protección ambiental cambiando tuberías de plomo en casas de El Bronx. Foto Edwin Martínez. Crédito: Edwin Martínez | Impremedia

El experto en sistemas de tuberías reconoció que a veces hay familias desconfiadas al ver que llegan equipos a golpear a sus casas ofreciendo estas labores, y tras agregar que entiende ese sentir, les pidió que se aseguren de que son trabajadores de la Ciudad y luego aprovechen las obras.

“Si alguien recibe un aviso de la agencia o de nuestros contratistas, le pido que les den una oportunidad. Obviamente, primero verifiquen porque entiendo que hay gente con miedo de estafas, pero cuando comprueben y miren la información, es bueno agarrar esta oportunidad, que quizá no vaya a estar todo el tiempo disponible, porque puede ser de manera limitada”, dijo el profesional, nacido en Queens y criado en Brooklyn.

“No solo se trata de un ahorro de dinero, de hasta más de $10,000, sino que también va a ayudar a la salud de las personas que viven en esas casas, especialmente a los niños menores de seis años y a mujeres embarazadas”, agregó el latino. “Esta es una oportunidad perfecta y gratis para darle la bienvenida al cobre y decirle adiós a las tuberías de plomo”.

El Departamento de Protección ambiental cambiando tuberías de plomo en casas de El Bronx. Foto Edwin Martínez.

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