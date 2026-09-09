Regreso a clases en NYC: menos estudiantes y cinco nuevas escuelas

Este jueves cerca de un millón de alumnos están llamados a regresar a las aulas para el inicio oficial del año escolar 2026-2027 en el sistema de escuelas públicas de la ciudad de Nueva York, el más grande del país. Este nuevo ciclo comienza después de que las escuelas administradas por la Ciudad registraran una pérdida de 21,604 estudiantes entre los años escolares 2024-2025 y 2025-2026, mientras casi uno de cada siete alumnos experimenta algún problema de vivienda durante el último periodo documentado, de acuerdo con cifras detalladas en un informe municipal.

Se trata del inicio de clases más tardío de los últimos años: al caer el Día del Trabajo el 7 de septiembre, el calendario se retrasó casi una semana respecto al arranque del 4 de septiembre del ciclo anterior. Para cumplir con los 180 días de instrucción exigidos por el estado, el último día de clases será el lunes 28 de junio de 2027, lo que deja a las familias frente a un verano de casi 11 semanas.

Otro dato relevante para esta nueva etapa escolar es que sin dudas los hispanos vuelven a ser el corazón demográfico del sistema escolar público de la Gran Manzana.

Según aproximaciones oficiales constituyen 367,891 alumnos, equivalentes al 41,6% de la matrícula manejada por del Departamento de Educación (DOE). En El Bronx, representan casi dos de cada tres estudiantes.

Mayor oferta educativa

Este año tendrá otras novedades, la jornada marcará también la apertura de cinco nuevos planteles en El Bronx y Queens, con los cuales la Administración municipal busca ampliar la oferta educativa en comunidades que históricamente han enfrentado salones congestionados y escasez de cupos.

“En conjunto estos centros ayudan a aliviar la saturación y garantizan el cumplimiento de las normativas sobre el tamaño de las clases, la atención a las necesidades de los estudiantes con discapacidades del Distrito 75 y un mayor acceso a programas innovadores y de gran demanda para los alumnos y sus familias”, destacó la oficina del alcalde en un comunicado.

Esta apertura tendrá particular relevancia para las familias del Distrito 75, una red que a diferencia de los distritos geográficos ubicados en vecindarios, brinda instrucción y apoyo altamente especializado a nivel de toda la ciudad para estudiantes con desafíos significativos, incluidos trastornos del espectro autista, retrasos cognitivos, discapacidades emocionales e impedimentos sensoriales.

Más aulas, pero…

La expansión se produce en un contexto particular: un análisis de la organización sin fines de lucro Comisión de Presupuesto Ciudadano (CBC) encontró que la matrícula de las escuelas públicas de la Gran manzana ha caído en aproximadamente 160,000 estudiantes desde 2020.

El informe sostiene que “la caída sostenida de alumnos ofrece a la ciudad de Nueva York una oportunidad para reducir el gasto escolar sin afectar los servicios esenciales ni la equidad educativa”.

La organización atribuye el descenso a la baja natalidad y el abandono de la ciudad de centenares de familias con niños, una tendencia que se ha acelerado en los últimos años.

Entre los años escolares 2014-2015 y 2023-2024, la matrícula total cayó 9%, mientras que en las escuelas públicas disminuyó 17%, equivalente a 163,046 estudiantes.

Si la tendencia continúa, el sistema público podría perder otros 70,000 alumnos para 2033-2034.

Asimismo, el reporte destaca que la cantidad de escuelas con menos de 60% de ocupación aumentó de 187 en 2014-2015 a 380 en 2022-2023. Al mismo tiempo, las escuelas sobrepobladas disminuyeron de 653 (41% del total) a 441, equivalentes al 27%.

Además esta organización expone que mantener escuelas muy pequeñas resulta más costoso: aquellas con menos de 400 alumnos gastaban en promedio $18,294 por estudiante, frente a $13,613 en centros medianos y $11,284 en los grandes.

Por ello en una intervención ante el Concejo Municipal, portavoces de la CBC “considera injustificado continuar construyendo planteles a un costo aproximado de $870 por pie cuadrado sin antes reorganizar todo el sistema existente”.

Las 5 nuevas escuelas:

Academy of Cultural Excellence (Long Island City, Distrito 30): de prekínder a quinto grado, con un modelo que integra la voz estudiantil y el aprendizaje basado en proyectos y la integración de las artes.

de prekínder a quinto grado, con un modelo que integra la voz estudiantil y el aprendizaje basado en proyectos y la integración de las artes. West Q Elementary (Woodside, Distrito 24): de kínder a quinto grado, enfocada en alfabetización, matemáticas y aprendizaje multilingüe con impacto en uno de los distritos más congestionados de la ciudad.

de kínder a quinto grado, enfocada en alfabetización, matemáticas y aprendizaje multilingüe con impacto en uno de los distritos más congestionados de la ciudad. Queens Academy for Innovative Learning (Astoria, Distrito 75): de sexto a duodécimo grado, con énfasis en tecnología y aprendizaje comunitario para alumnos con discapacidades.

de sexto a duodécimo grado, con énfasis en tecnología y aprendizaje comunitario para alumnos con discapacidades. Bronx School of Arts & Exploration (zona de Highbridge/South Crotona) : de kínder a octavo grado, un plantel del Distrito 75 cuyo modelo centrado en las artes integra las materias tradicionales con artes visuales y escénicas.

: de kínder a octavo grado, un plantel del Distrito 75 cuyo modelo centrado en las artes integra las materias tradicionales con artes visuales y escénicas. Bronx School of Hip-Hop (Claremont): de noveno a duodécimo grado, secundaria que usa la cultura del hip-hop como base para una instrucción rigurosa, además de formación en producción de audio.

Menos alumnos: