Trump dice que la guerra con Irán terminará justo tras las elecciones de noviembre

El presidente Donald Trump aseguró este miércoles que el conflicto militar con Irán llegará a su fin inmediatamente después de las elecciones legislativas del 3 de noviembre, al considerar que Teherán ya no podrá sostener la confrontación.

“Creo que la guerra terminará inmediatamente después de las elecciones porque no pueden resistir más”, afirmó Trump antes de viajar a Texas para participar en una convención republicana previa a los comicios.

El presidente añadió, sin pruebas, que Teherán está “desesperado por tratar de influir en las elecciones” de noviembre.

Según dijo, Irán busca favorecer la llegada al Congreso de legisladores que permitan al país avanzar hacia la obtención de un arma nuclear, una posibilidad que, advirtió, dejaría al mundo “en graves problemas”.

El mandatario vinculó además el desenlace de la guerra con la evolución de los precios de los combustibles. Dijo que la gasolina, cuyo precio supera actualmente los cuatro dólares por galón, podría caer por debajo de los dos dólares una vez terminado el conflicto.

La guerra entre Estados Unidos e Irán comenzó el 28 de febrero y ya supera los seis meses. La continuidad de los combates ha afectado el tránsito de petróleo por el estrecho de Ormuz y ha contribuido al incremento de los precios energéticos. El crudo Brent superó este miércoles los $100 dólares por barril.

Posibles negociaciones

El mandatario también dejó abierta la posibilidad de retomar las negociaciones sobre un acuerdo nuclear con Teherán, aunque aclaró que actualmente Washington no está buscando ese escenario.

Desde el inicio del conflicto, Estados Unidos e Irán han mantenido varias rondas de conversaciones destinadas a alcanzar un acuerdo nuclear que permita poner fin a los combates y facilitar la reapertura del estrecho de Ormuz.

Ambos países llegaron incluso a firmar un memorando de entendimiento en junio, pero los altos el fuego posteriores se han quebrado y los enfrentamientos han continuado en el golfo Pérsico.

Con información de EFE.

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