Agenda de eventos: qué hacer en Nueva York del 10 al 16 de septiembre

A bailar con la “Dance Party All-Stars”

La serie Picnic Performances de Bryant Park presenta Dance Party All-Stars este jueves 10 de septiembre, con las actuaciones de Alfredo de la Fé All Star Band y George Gee Swing Orchestra. El programa, curado por Talia Castro-Pozo, combinará swing, lindy hop, jitterbug, jazz latino y salsa. La jornada comenzará a las 6 pm con clases gratuitas de swing y salsa en la Terraza Superior, antes de las presentaciones en el escenario del parque: George Gee Swing Orchestra actuará de 7 a 7:55 pm y Alfredo de la Fé All Star Band de 8:10 a 9 pm. El evento es gratuito. Los asistentes pueden llevar una manta y bailar en el césped. Para más información:https://bryantpark.org.

Cortesía Bryant Park

Artistas Unidos por Venezuela

Artists United for Venezuela ? NYC Edition reunirá a comunidades creativas de Nueva York y Venezuela este jueves 10 de septiembre para apoyar a las personas afectadas por los devastadores terremotos del 24 de junio. El evento se realizará en The Chocolate Factory (70 Scott Avenue Brooklyn), de 8 pm a 3 am, con presentaciones de DJ, música en vivo, arte visual, una instalación inmersiva, comida callejera venezolana y barra libre. Los fondos recaudados mediante la venta de boletos y las donaciones durante la transmisión en vivo serán destinados a Yo Tengo Un Sueño, en Caracas, y World Central Kitchen, para contribuir a las labores de ayuda que continúan en Venezuela. Para información y boletos: www.eventbrite.ca/e/artists-united-for-venezuela.

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Recordatorio del 9/11 en Bryant Park

Bryant Park y Bank of America conmemorarán el 25º aniversario del 11 de septiembre con una jornada de homenaje este viernes. De 8 am a 4 pm., el público podrá visitar el parque para escribir mensajes de recuerdo y colocar un clavel, proporcionado por Bank of America, en una de las 2,753 sillas instaladas sobre el césped, cada una en representación de una vida perdida en el World Trade Center. Por la noche, de 7 a 8:15 pm, la American Symphony Orchestra ofrecerá un concierto memorial gratuito con obras de Aaron Copland, Gustav Mahler y George Walker, entre otros compositores. No se requieren boletos. Para más información: info@bryantpark.org.

Foto: T Young

Amyra León en Lincoln Center

La música, poesía y palabra hablada se unirán en la presentación de Amyra León, este viernes 11 de septiembre, como parte de la programación de Lincoln Center Presents. La artista, escritora y directora, originaria de Harlem, ofrecerá un espectáculo que combina jazz, spoken word, poesía y canción, explorando temas como la libertad de la comunidad negra, el trauma generacional y la autenticidad. El show comenzará a las 7 pm en el David Rubenstein Atrium de Lincoln Center. León, becaria de MacDowell y artista residente del Vineyard Theatre, presentará parte de su trabajo antes del lanzamiento de su tercer álbum. Gratis. Para boletos y más información: https://www.lincolncenter.org/series/lincoln-center-presents/v/calendar.

Foto: Adama Jalloh

Charanga en el Bronx Music Hall

El Bronx Music Hall (438 E 163rd St., Bronx) presenta la segunda edición de ¡BAILA! Latin Music Dance Party este sábado 12 de septiembre, con una presentación en vivo de The Bronx Charanga. La noche celebrará la rica herencia musical latina de El Bronx con salsa, cha-cha-cha y otros ritmos clásicos que invitan al público a bailar. Las puertas abrirán a las 6:30 pm y el evento comenzará a las 7:00 pm. Para boletos y más información: bronxmusichall.org.

Cortesía Crédito: Cortesía

“La Gringa” celebra 30 años

Repertorio Español (138 E 27th St.) continúa la celebración del 30º aniversario de La Gringa, obra de la dramaturga Carmen Rivera, con varias funciones durante el mes de septiembre. La producción, estrenada en 1996, cuenta la historia de María, una joven nacida en Nueva York que viaja a Puerto Rico para conectarse con sus raíces. El jueves 17 de septiembre, a las 7 p.m., se realizará una función especial seguida de un conversatorio con Rivera y artistas invitados. Las demás funciones serán este sábado 12 y viernes 18 a las 7 pm; domingo 13 y domingo 20 a las 3 pm; y sábado 19 a las 7 pm. Para boletos y más información:https://repertorio.nyc.

Foto: Repertorio Español

El arte de cortar pescado

El restaurante Marea presenta una nueva edición de su “Marea Terrace Series” este sábado 12 de septiembre, con la participación de Nobu Yamanashi, de Yama Seafood, junto al chef ejecutivo PJ Calapa y el chef Kaz. El encuentro ofrecerá una demostración en vivo del corte de un atún entero, destacando la precisión, tradición y destreza necesarias para su preparación. Los asistentes podrán observar de cerca el proceso y conocer el trabajo artesanal detrás de cada corte durante esta colaboración culinaria. La actividad se realizará de 1 a 4 pm. en la terraza de Marea NYC (240 Central Park S.). Para reservaciones y más información: https://www.marearestaurant.com.

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Arranca el New York Latino Film Festival

El New York Latino Film Festival (NYLFF) vuelve a celebrar la diversidad, el talento y las historias de la comunidad latina con su edición número 26, que se realizará desde este domingo 13 al 20 de septiembre. Durante ocho días, el festival presentará más de 125 películas procedentes de alrededor de 20 países, pero uno de los títulos que promete captar especialmente la atención del público será el bio-musical “Milly: Queen of Merengue”, dedicado a la extraordinaria trayectoria de la cantante dominicana Milly Quezada. Para una agenda completa, visite: www.nylatinofilmfestival.com.

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Comedia Times Square celebra un año

Comedia Times Square celebrará su primer aniversario este domingo 13 de septiembre con un “Open Mic Fest” de comedia 100% en español. El evento será gratuito y se realizará en Grisly Pear Midtown (243 W 54th St.). La celebración reunirá a varios de los comediantes que han formado parte de esta comunidad durante su primer año. Comedia Times Square nació en 2025 con el propósito de ofrecer un espacio constante para que los comediantes desarrollen material en español y para que el público disfrute de stand-up en su idioma. Las puertas abrirán a las 2 pm y el espectáculo comenzará a las 2:30 pm. La entrada es gratuita, con consumo mínimo de una bebida. El evento es para mayores de 21 años. Se requiere RSVP gratuita a través de https://www.eventbrite.com.

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Chayanne en la arena UBS

Chayanne llega a la UBS Arena (n 2400 Hempstead Turnpike, Elmont, NY) este domingo 13 de septiembre, como parte de su gira “Bailemos Otra Vez Tour”. El espectáculo forma parte de la gira con la que el cantante puertorriqueño continúa presentándose ante sus seguidores con una selección de sus grandes éxitos y temas más recientes, como Tiempo de Vals, Salomé y Dejaría todo, entre muchos otros. El concierto comenzará a las 7 pm. Para boletos y más información, consulte UBS Arena, AXS o Live Nation.

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Aniversario del “Art is Alive Festival”

Asase Yaa Cultural Arts Foundation celebrará el 10º aniversario de “Art Is Alive Festival” del 13 al 19 de septiembre en su School of the Arts (506 Macdonough St., Brooklyn). Bajo el lema “Rooted 10 Years Deep”, el festival reunirá a residentes de Bed-Stuy, familias, artistas y líderes culturales con una programación de danza, música, bienestar, gastronomía y actividades culturales. Durante la semana se ofrecerán clases de danza, percusión y bienestar a cargo de reconocidos instructores y coreógrafos de tradiciones africanas y de la diáspora. La celebración culminará el sábado 19 de septiembre con el segundo Block Party anual, que incluirá presentaciones musicales y de danza, comida, artesanos, negocios locales, reconocimientos comunitarios y una clase interactiva de salsa. Para registrarse, visite: https://www.zeffy.com/en-US/ticketing/art-is-alive–2026.

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Concierto de Cuartetos Guitarreros

La temporada 2026?2027 de The Music of the Americas comienza con una serie de cinco conciertos que celebran la innovación en las tradiciones musicales de América. El martes 15 de septiembre, el guitarrista Adam Tully, radicado en Argentina desde hace más de una década, presentará su más reciente proyecto, Cuartetos guitarreros, acompañado por Nilko Andreas, Alejo de los Reyes y Maxi Larrea. El programa incluirá composiciones originales de tango y adelantos de un segundo volumen del proyecto. El concierto será a las 7 pm. en la Bolívar Room, ubicada en 680 Park Ave., Nueva York. Gratis y se sugiere donación. Las reservaciones están disponibles en: https://www.as-coa.org.